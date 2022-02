Dai vigneti allo sport: l’Alto Adige sboccia in primavera













Non soltanto mercatini di Natale: con l’arrivo della primavera l’Alto Adige propone diversi spunti per vivere il territorio a contatto con la natura approfittando del ritorno della bella stagione.

Molti gli eventi legati alla gastronomia: dal 32 marzo al 20 maggio gli asparagi tornano protagonisti a Terlano, nei 7 “ristoasparagi” che prevedo in menu molte ricette a base di asparagi bianchi. Il 27 maggio, invece, Caldaro ospiterà una serata in onore dei migliori vini d’annata del borgo. Chi invece ama la tradizione e i sapori tipici masi (caratteristici alloggi) altoatesini potrà partecipare a “Lana in fiore” e in particolare all’appuntamento del 23 aprile, con i mercatini “sapori di maso”.

Non mancano poi gli spunti per chi ama lo sport all’aria aperta. Percorso botanico disponibile nella Valle della Primavera, tra Caldaro e Appiano, che collega i due laghi di Monticolo e Caldaro e crea un percorso con una primavera anticipata grazie alla particolare esposizione soleggiata, al riparo dai venti freddi del nord. In primavera inoltrata, poi, la cittadina di Caldaro ospita altri due eventi: la “Passeggiata tra atmosfera e gusto”, per chi ama la camminata dolce combinata ad assaggi di specialità locali sul percorso, e “la giornata di Triathlon”, rispettivamente il 24 aprile e il 7 maggio.

Ci sono poi i percorsi tematici, come i Waalwege, sentieri pianeggianti che corrono lungo gli antichi canali di irrigazione, escursione particolarmente indicata per famiglie. E ancora, sentieri enologici, passeggiate enodidattiche tra i vigneti nelle zone di Merano, Bolzano e Bressanone. La stessa zona propone per gli amanti delle due ruote anche Vino&Bici, quattro itinerari enogastronomici sulla Strada del Vino dell’Alto Adige, con possibilità di visitare cantine e castelli degustando vini autoctoni e conoscere i vitigni locali come il Gewürztraminer, il Lagrein e la Schiava (Vernatsch), oltre al Pinot bianco, il Sauvignon, il Pinot Nero, il Merlot e il Cabernet. Altre protagoniste del territorio, le mele: da assaporare sul Sentiero delle mele a Naz-Sciaves, nei pressi di Bressanone, in un percorso lungo quasi 8 km, o nel tour in mountain bike tra i meleti dell’Alto Adige, in particolare in Val Venosta, terra paradisiaca per godersi una bella giornata in sella alla propria bici.

Ma molte delle proposte in Alto Adige vedono la sostenibilità al centro dell’attenzione, come Summa, un evento straordinario che si svolgerà a Magrè sulla Strada del vino e che avrà come protagonisti il green e il vino. Dal 10 al 19 aprile, ospiterà degustazioni e visite guidate, prenotabili già a partire da questo mese. E ancora, a Bressanone, Chiusa, Fortezza e Racines dal 29 aprile al 22 maggio andrà in scena il Water Light Festival, la manifestazione che avrà come protagonisti luce, arte e acqua, e in cui artisti locali e internazionali trasformeranno tutti i punti d’acqua delle varie sedi del festival in luoghi luminosi tramite speciali installazioni.