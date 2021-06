Dai viaggi di nozze a Expo Dubai: così riparte Idee per Viaggiare













Ci sarà anche Idee per Viaggiare alla Bmt di Napoli, di scena alla Mostra d’Oltremare dal 18 al 21 giugno, per presentare agli agenti di viaggi e ai partner le novità di prodotto, con un occhio di riguardo al sud, area strategia per il tour operator romano, che tra le comunicazioni più recenti vede l’ingresso nel team commerciale di Pasquale Lubrano in qualità di key account manager per Campania e Molise.

Gli agenti riceveranno il catalogo IdeeMoon Collection, che raccoglie una selezione di proposte di viaggi di nozze con l’innovativa formula del prezzo fisso. La fiera è inoltre l’occasione per presentare le proposte esclusive ideate per Expo 2020 Dubai.

Da Napoli, il t.o. avvierà concretamente anche il progetto con Treedom, con l’obiettivo di popolare la “foresta del turismo”. Verranno infatti regalati agli agenti di viaggi i primi codici per adottare gli alberi che prenderanno il nome dell’agenzia e che andranno a comporre, negli anni a venire, un’oasi speciale, simbolo di rinascita per tutto il settore.

Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare, commenta così: «Essere presenti in Bmt quest’anno non era scontato; stiamo uscendo da mesi molto difficoltosi, soprattutto per chi come noi ha nel suo dna il lungo raggio. Non ci siamo fermati, non abbiamo mai smesso di investire e di guardare avanti e il fatto di essere tra i pochi tour operator presenti quest’anno in fiera, vuole essere un chiaro segnale di sostegno a tutta la filiera. Quest’ultimo anno, infatti, ci ha fatto capire quanto sia importante fare squadra e fronte comune per il bene, nostro, e di tutto il settore».