Dai sauditi a Virtuoso: tutti i big al Wttc Global Summit di Riyadh

Grandi nomi in campo per il 22° Wttc Global Summit, in programma dal 28 novembre al 1° dicembre al King Abdul Aziz International Conference Centre di Riyadh. In vista del grande evento di networking, il World Travel & Tourism Council ha svelato il primo round di speaker – tra leader dell’industria e rappresentanti dei governi del mondo – che diranno la loro sul tema “Travel for a Better Future”. Al centro dei panel, dunque, l’economia globale con l’obiettivo di convogliare gli sforzi per affrontare insieme le sfide per un futuro del turismo più sicuro, resiliente, inclusivo e sostenibile.

Tra i nomi “on the stage”, Arnold Donald, vice presidente del board di Carnival Corporation e chair di Wttc; Anthony Capuano, ceo di Marriott International; Paul Griffiths, ceo di Dubai International Airports; Christopher Nassetta, presidente e ceo di Hilton; Matthew Upchurch, presidente e ceo di Virtuoso; e Jerry Inzerillo, ceo della Diriyah Gate Development Authority.

«Siamo lieti di avere relatori così influenti al nostro Global Summit di Riyadh – commenta Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc – Il governo saudita è stato determinante nella ripresa globale dei viaggi e del turismo dopo due anni di crisi e siamo lieti di condurre nel Regno il nostro vertice globale».

«L’Arabia Saudita – prosegue – è destinata a diventare una delle principali destinazioni turistiche, la nostra ultima ricerca mostra come il travel nel Paese supererà il prossimo anno i livelli pre pandemia e vedrà la crescita più rapida in tutto il Medio Oriente nel prossimo decennio».

«Il Wttc arriverà a Riyadh mentre il turismo entra in una nuova era di ripresa – commenta Ahmed Al Khateeb, ministro del Turismo dell’Arabia Saudita – Il summit sarà fondamentale per costruire per il settore un futuro migliore e più luminoso. Non abbiamo dubbi, inoltre, che i nostri ambiziosi obiettivi di investimento, sostenibilità ed esperienza di viaggio possono essere realizzati attraverso la collaborazione globale».

Tra i relatori del Global Summit anche esponenenti di vari governi, tra cui: Rita Marques, segretario di Stato per il Turismo Portogallo; Isaac Chester Cooper, vice primo ministro e ministro del Turismo, degli investimenti e dell’aviazione delle Bahamas; Lisa Cummins, ministro del Turismo e dei Trasporti di Barbados; Fatima Al Sairafi, ministro del Turismo di Bahrain; Susanne Kraus-Winkler, segretario di Stato per il Turismo dell’Austria; Mitsuaki Hoshino, vice commissario dell’Agenzia del turismo giapponese; e Mehmet Nuri Ersoy, ministro della Cultura e del Turismo della Turchia.

Sul fronte saudita, prenderanno parte all’evento il principe Abdulaziz bin Salman Al Saud, ministro dell’Energia; Ahmed Al Khateeb, ministro del Turismo; e la principessa Haifa Al Saud, vice Ministro del Turismo del Regno.