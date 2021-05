Dai nomadi digitali alle famiglie: l’estate italiana di Best Western













Italian Summer Selection è la nuova offerta leisure 2021 per l’estate di Bwh Hotel Group Italia. Oltre 90 destinazioni per 120 alberghi per una stagione di rilancio con la sicurezza al primo posto grazie a Special Protection, protocollo collaudato che assicura sanificazione, igiene e distanziamento in hotel.

Tante le occasioni e le proposte di soggiorno alla riscoperta dell’Italia tra mare, arte, dediche e bike tour di Italian Summer Selection 2021, pensate per target e motivazioni d’acquisto differenti ma con lo spirito di servizio e l’accoglienza degli hotel dei tre brand del gruppo: Best Western, WorldHotels e Sure Hotel.

Ecco nel dettaglio le soluzioni proposte:

Evasioni : private city, gourmet, romantic, exclusive e country chic per chi non vede l’ora di partire

: private city, gourmet, romantic, exclusive e country chic per chi non vede l’ora di partire Dediche : kids, pets, sport, rider, digital nomads per ogni desiderio di ogni ospite

: kids, pets, sport, rider, digital nomads per ogni desiderio di ogni ospite Città d’arte : il meglio delle destinazioni artistiche

: il meglio delle destinazioni artistiche Mare: con catalogo dedicato

Torna per il 2021 la soluzione per il digital nomad, con il concetto di smart tourism, lavoro e viaggio: Bwh propone desk in camera, connessione wifi super veloce, room service gratuito più tea & coffee corner sempre a disposizione.

La soluzione Tour Carnet – Italia, Bike & Ride, Gusto e Tour Regionali – è la formula itinerante per due persone, per 5 o 10 notti, in numerosi hotel del Gruppo, in camera doppia con colazione sempre inclusa e tariffe competitive e commissionabili.

Grazie, infine, alla conferma dell’utilizzo dei bonus vacanze, il gruppo offre la possibilità di richiedere un preventivo personalizzato.