Dai city break ai tour avventura: Malta formato King Holidays













Pieno rilancio della destinazione Malta, uno dei cavalli di battaglia della programmazione di King Holidays, tour operator presente nel panorama turistico italiano da quasi 30 anni, che scende in campo con un’ampia gamma di proposte per la stagione invernale dedicate alla destinazione.

Potendo contare su un know how ormai collaudato, l’operatore ha programmato una serie di pacchetti validi per tutta la stagione invernale che spaziano dai city break a La Valletta ai circuiti settimanali dedicati alla scoperta degli angoli più nascosti dell’arcipelago, fino agli itinerari avventura con escursioni all’aria aperta a contatto con la natura che combinano le due isole maggiori: Malta e Gozo.

La nuova programmazione comprende anche un focus sulle festività: e questo grazie a un ricco calendario di appuntamenti organizzati in tutto l’arcipelago, come Fairyland, il villaggio natalizio di La Valletta con ruota panoramica, botteghe e pista di pattinaggio su ghiaccio, e il Magical Illuminated Trail, itinerario tra i boschi di Buskett tra suggestive lanterne e installazioni luminose.

Mentre per Immacolata e Capodanno, il t.o. propone soggiorni di 5 giorni a La Valletta, con possibilità di scelta tra più date di partenza e resort di diversa categoria. In alternativa è possibile optare per la partenza speciale del tour Malta Discovery, dal 26 dicembre al 2 gennaio, con un itinerario che parte da La Valletta.

Per Barbara Cipolloni, product manager di King Holidays: «I nostri pacchetti sono disponibili in bassa e in alta stagione. Abbiamo investito in modo particolare sulle festività perché si tratta di una destinazione comoda, sicura, versatile e adatta a una clientela trasversale. Le proposte da catalogo possono essere personalizzate per chi desidera dare un taglio particolare alla vacanza: benessere, natura, cultura, sport e vacanze studio. Tutte le partenze di tour e city break sono previste da Milano e da Roma».