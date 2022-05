Dagli States all’Africa la top 5 dei viaggi di nozze













Si torna a parlare sempre di più di viaggi di nozze, con Matrimonio.com, parte del Gruppo The Knot Worldwide e portale di riferimento del settore nuziale, che ha lanciato ai futuri sposi un sondaggio che ha ottenuto circa 1.350 risposte. Il 69.3% conferma che andrà in luna di miele, il 23% non lo sa ancora con certezza, mentre solamente il 7.7% non partirà.

Ma quali sono le destinazioni più gettonate dagli intervistati? Alcune coppie ritengono che non si debba andare lontano per trovare il paradiso e che ci siano luoghi magici e indimenticabili anche vicino a casa: l’Italia (preferita dal 9,7% degli utenti) è, senza ombra di dubbio, un Paese ricco di bellezze naturali e artistiche. Questa scelta, però, potrebbe anche dipendere da altre ragioni come la paura di volare, motivi di budget o le eventuali conseguenze del temuto Covid-19.

Paola D., sposa della community di Matrimonio.com, ha organizzato la propria luna di miele con il supporto dell’agenzia di viaggi Madame Voyage di Milano e, proprio a tal riguardo, racconta: «Felicissima della scelta fatta, inizialmente siamo stati seguiti nell’organizzazione di un viaggio da sogno tra Antigua e New York ma la pandemia ha scombussolato i piani e grazie a loro abbiamo fatto un viaggio da sogno altrettanto bello in Italia, in Sardegna».

Ma oltre alla nostra Italia tengono banco gli Stati Uniti, che secondo il Libro Bianco di Matrimonio.com, pubblicato in collaborazione con Google ed Esade Business School, erano la metà più ambita dagli honeymooner anche nel pre-pandemia, con il 15% dei consensi (tra questi, l’8% passava da New York).

E se il 15,8% preferisce le mete europee, un equo 8,2 preferisce Africa e Maldive, con la prima scelta dal 4% nel 2019 e la seconda dal 3%. Quanto all’Africa, le destinazioni più contese erano Sudafrica e Tanzania.