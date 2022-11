Da Vueling al Tpl: venerdì di scioperi per i trasporti

Sarà un venerdì difficile per i trasporti in Italia a causa di una serie di scioperi programmati per l’11 novembre che interessano sia l’aviazione sia il trasporto pubblico locale. Il settore aereo vedrà la mobilitazione dei dipendenti della compagnia aerea Vueling. Dopo i due scioperi avvenuti lo scorso mese (1° e 11 ottobre, ndr) le sigle dei lavoratori Filt Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato un ulteriore sciopero di 24 ore e saranno garantiti solo i servizi minimi previsti dalla normativa in vigore.

Il terzo sciopero in poco più di un mese dei dipendenti Vueling – compagnia del gruppo Iag (che include anche British, Iberia e Aer Lingus) – è dovuto secondo i sindacati al fatto che in queste settimane non si siano verificati “fatti concreti o registrati atti idonei a comportare la chiusura della vertenza” sui diritti dei lavoratori e sul rischio di esuberi presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.

Passando al trasporto pubblico locale, invece, sempre venerdì 11 novembre è stato proclamato uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico a Roma che coinvolge le aziende del trasporto urbano e interurbano su gomma e ferro. Possibili stop, dunque, ad autobus, metro e tram nella mattinata.

Lo sciopero è stato proclamato per 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl e riguarda Atac, mentre a livello nazionale è stata proclamata da Usb e oltre ad Atac coinvolge anche Roma Tpl e Cotral. Il personale aderente a Usb Lavoro Privato sciopererà anche in varie città e sempre per 4 ore, ma con modalità specifiche per ogni luogo. A Milano, per esempio, lo stop dell’Atm è previsto dalle 8.45 alle 12.45, mentre Movibus si ferma dalle 16.00 alle 20.00; a Napoli i disagi per 4 ore vanno dalle 9.00 alle 13.00; a Bologna e Ferrara Tper si ferma dalle 11.30 alle 15.30.

Gli scioperi interessano anche il settore del trasporto ferroviario: sono previsti disagi per chi intenda spostarsi con Trenord (anche sulle tratte aeroportuali); mentre in Piemonte Ferrovienord si ferma dalle 9.00 alle 13.00 e in Puglia lo stop delle Ferrovie Sud Est sarà dalle 17.00 alle 21.00.