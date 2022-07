Da Venezia all’Elba: i cinque luoghi del cuore di Bebe Vio













C’è anche Bebe Vio tra i grandi personaggi italiani ambassador del nostro Paese nella campagna LiveItalian, insieme ad altre eccellenze come Roberto Bolle.

L’atleta e campionessa paralimpica racconta la sua Italia sul portale ufficiale Italia.it, nell’ambito della campagna internazionale promossa da Enit – Agenzia Nazionale del Turismo per raggiungere il grande pubblico grazie a una massiva attività di promozione turistica destinata a molteplici nazioni del mondo.

«L’Italia e gli italiani sono uno spettacolo. basta concedersi il piacere di girarla un po’ – commenta Bebe Vio – per capire che non c’è retorica nel dirlo, ma solo il privilegio di averla come casa».

Sono cinque i posti italiani prediletti dall’atleta per ricaricare le energie. In primis l’isola d’Elba, dove scappa ogni volta che può con la famiglia da quando era piccola. «I posti del cuore sono due: la spiaggia di Cavoli, quella della Fetovaia o S. Andrea a Marciana per fare il bagno e l’antica fortezza di Volterraio per un tramonto infuocato da postare su Instagram».

Poi c’è Venezia dov’è nata. Per la precisione a Mogliano Veneto, dove vive la famiglia, «qui ho i ricordi più belli – racconta – è dove è iniziato tutto, e dove ogni cosa sembra sempre prendere la forma giusta». Anche Milano occupa un posto speciale per Bebe al punto da definirsi «pazza di Milano. Questa città per me è l’inizio di molte cose, il luogo dove tutto diventa possibile, ed è per questo che ho sentito fin da subito che fosse il giusto punto di partenza per la Bebe Vio Academy».

E poi Roma, «Il posto giusto. C’è bellezza, cultura, atmosfera, natura. Amo immergermi nei suoi parchi all’aria aperta almeno quanto sentirmi circondata di meraviglie artistiche mentre cammino letteralmente nella storia. E poi i romani sono speciali, hanno un cuore che batte a tutta velocità».

Infine Napoli, una bellezza scoperta di recente. «Da Roma ci arrivo facilmente, perciò spesso mi concedo una giornata sul lungomare partenopeo».