Da Venezia a Bergamo: sette nuove rotte nell’estate di easyJet

☀️ Quest’estate gli italiani in vacanza saranno 41 milioni, undici in più rispetto al 2020 e sette in meno sul 2019, che aveva subito, causa pandemia, un calo di 17 milioni di vacanzieri.👉 Il dato arriva dalla survey “Gli italiani e le vacanze della ripartenza” realizzata durante la prima settimana di giugno da italiani.coop per Robintur Travel Group ⬇️