Da Tokyo a Buenos Aires: Alitalia prepara l’autunno

Saranno sempre di più i voli Alitalia di lungo raggio nei mesi di settembre e ottobre, quando l’offerta sul medio e lungo raggio segnerà una crescita, rispetto ad agosto, rispettivamente del +7% e del +29% a ottobre.

Il network di settembre, ad esempio, prevede la ripresa del collegamento diretto Roma-Buenos Aires (4 voli alla settimana che a ottobre diventeranno 6) e l’attivazione dei servizi da Fiumicino per Tokyo Haneda, Algeri (6 voli alla settimana per ciascun aeroporto) e Tel Aviv (4 voli settimanali). Sulla rete domestica, verrà ripristinato il collegamento da Fiumicino per Verona.

Da Milano, a settembre Alitalia tornerà a collegare Linate con Francoforte e Malpensa con New York (6 voli alla settimana).

Nel mese di ottobre, il vettore riprenderà poi i voli da Milano Linate verso Düsseldorf e Parigi Orly, oltre ad aumentare ulteriormente il numero di frequenze sui collegamenti internazionali e nazionali sia da Roma che da Milano.

Sempre a ottobre Alitalia effettuerà complessivamente circa 1.630 servizi alla settimana su una rete di 45 destinazioni, di cui 19 domestiche, raggiungendo così un’attività pari al 46% di quanto era stato pianificato per questo mese prima dell’inizio della pandemia da Covid-19.