Da The Begin una borsa di studio in digital tourism e hotel management

Partirà il prossimo 18 ottobre la borsa di studio in digital tourism e hotel management firmata The Begin Hotels, in partnership con la w.academy.

«Non ci si improvvisa più. Il mondo del turismo ha bisogno di persone formate e con voglia di fare – osserva Guido Guidi, patron The Begin Hotels – E anche se la stagione è andata bene, ormai il trend è evidente. Nessun ospite è più disposto ad accontentarsi e io, francamente, lo trovo giustissimo. Quando ogni giorno hai l’occasione di parlare con tante persone diverse, ti rendi subito conto che, per fare la differenza, non bastano delle belle camere. Serve il calore di un’accoglienza genuina e autentica. Serve il sorriso e, oltre a questo, la competenza. Sapere, saper fare e saper essere».

Nel dettaglio il percorso formativo consta di 120 ore di lezione in formula weekend in live streaming e on demand, che rendono possibile la partecipazione anche a coloro che lavorano già e vogliono approfondire temi come il revenue management e l’utilizzo di software specifici.

«Nessuno di noi è nato esperto – aggiunge Guidi – e i concetti, le procedure si imparano. È a questo che serve il master: a dare una cassetta degli attrezzi da utilizzare nelle attività quotidiane».

La fase di selezione e le iscrizioni sono già aperte: maggiori informazioni sono disponibili sul sito https://w.academy/executive-master-in-hotel-management-digital-tourism-4-0.