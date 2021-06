Santorini regina dell’estate 2021: la mappa delle isole più popolari













L’estate ormai è alle porte, e con la ripresa delle attività turistiche e di viaggio, Musement – parte di Tui Group – ha elaborato una mappa per scoprire le isole europee più popolari in 44 stati d’Europa.

Lo studio è stato realizzato analizzando il volume di ricerca su Google di 200 isole europee (esclusi gli stati insulari). Il risultato è un interessante spaccato sulle preferenze locali: al primo posto troviamo Santorini, isola del Mar Egeo desiderata da ben undici Paesi, tra cui Repubblica Ceca, Romania e Bulgaria, e tra l’altro la più piccola della lista; al secondo posto c’è invece Tenerife, al largo delle coste marocchine. Tenerife è l’isola preferita di Belgio, Islanda, Lettonia, Moldavia, Scozia e della stessa Spagna.

Chiude il podio, al terzo posto a parimerito con Creta, la Sardegna. L’isola non soltanto conquista lo status di preferita dagli italiani, ma anche di isola più cercata in Austria e in Liechtenstein.

Ma nella lista stilata da Musement troviamo anche la Sicilia, che ha conquistato il cuore dei montenegrini. E guardando alla sola Italia, le prime sei isole più cercate sono tutte nazionali: Sardegna e Sicilia, fino a Isola d’Elba, Capri, Ischia e Procida.