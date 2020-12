Da Taormina a San Francisco: le new opening di Four Seasons

Nuove aperture nel 2021 di Four Seasons. «L’obiettivo è creare le più emozionanti esperienze di lusso tenendo alta la sicurezza per gli ospiti – dichiara Christian Clerc, presidente global operations – Indipendentemente dalla destinazione scelta, i clienti sanno di potersi sentire sempre a proprio agio, consapevoli che la loro salute è la nostra massima priorità».

Dopo le aperture di strutture come il Four Seasons Hotel Tokyo a Otemachi o anche il Fours Seasons Hotel San Francisco all’Embarcadero, per il nuovo anno sono previste le aperture di Napa Valley, New Orleans, del Tamarindo in Messico, di Fort Lauderdale e del San Domenico Palace di Taormina, in Sicilia con affaccio sul Mar Ionio e sull’Etna, dove sarà ospitato anche un ristorante due Stelle Michelin: il Principe Cerami.

Spazio poi, anche a una serie di ristrutturazioni e migliorie tra cui quelle al Four Seasons Hotel Milano, alll’Hotel Ritz Lisbon, o anche alle strutture da sogno dell’Asia Pacifico come il Four Seasons Bora Bora o Hong Kong.