Da Siracusa a Venezia: Radisson apre sette hotel in Italia













Radisson Hotel Group ha annunciato l’apertura di sette nuovi hotel in Italia: si tratta di due Radisson Collection a Milano e Venezia, del debutto di Individuals in Piemonte e Sicilia, di due Radisson a Ferrara e Nola e di una struttura a marchio Blu a Firenze.

Chema Basterrechea, executive vice president e chief operating officer di Radisson Hotel Group, ha dichiarato: «Radisson Hotel Group è riconosciuto in Italia come uno dei principali Gruppi alberghieri internazionali al mondo, noto per il suo modo di operare agevole, flessibile e dinamico. Sono molto orgoglioso di continuare a costruire la nostra reputazione in questo mercato così importante per noi. Siamo cresciuti esponenzialmente passando da tre a quasi 20 hotel in pochi anni. Siamo estremamente grati ai nostri partner locali e vediamo queste aperture come un segnale positivo per la ripresa del settore alberghiero in Italia».

Il debutto di Radisson Individuals, con l’apertura di due proprietà, in Sicilia e in Piemonte, è in collaborazione con il Gruppo Mira. Borgo di Luce I Monasteri Golf Resort & Spa si trova nell’appartata campagna siracusana, e dispone di un campo da golf 18 buche, di un’ampia area Spa con palestra, piscina all’aperto con vasca idromassaggio e 102 camere e suite.

Con 49 suite di lusso, Alagna Mountain Resort & Spa offre invece due ristoranti, un ampio centro benessere con sauna, bagno turco, piscina interna ed esterna riscaldata e una sala riunioni multimediale che può ospitare fino a 80 ospiti.