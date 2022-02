Da Safer all’app: così InterMundial migliora la customer experience













La compagnia assicurativa InterMundial ha lanciato tre novità per migliorare l’esperienza dei propri utenti. A partire da Safer, una nuova piattaforma completa per la gestione quotidiana delle assicurazioni di viaggio.

Safer intende offrire un’esperienza utente più intuitiva e semplice, permette di salvare i preventivi e inviarli ai clienti, una visione e gestione completa dei sinistri e il pieno controllo delle vendite.

E ancora Pack Plus, che offre miglioramenti nei prodotti più rilevanti, come l’assicurazione Multiassistenza Plus o l’inclusione di nuovi prodotti per la tutela in caso di cancellazione del volo come No Flight.

Infine, la nuova app di InterMundial, un servizio di assistenza prima, durante e dopo il viaggio. Un’applicazione con una funzione liberamente consultabile quale è la Mappa Covid-19, per avere sempre a portata di mano tutti i requisiti e le restrizioni di viaggio in qualsiasi parte del mondo.