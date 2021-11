Da Sabre-Google una suite basata sull’intelligenza artificiale













Prosegue la partnership tra Sabre e Google per lo sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Così l’azienda Usa ha lanciato la prima di due soluzioni della sua serie di prodotti Retail Intelligence per il pricing dinamico di tariffe aeree (Sabre Air Price IQ) e di servizi ancillari (Sabre Ancillary IQ).

Sabre Retail Intelligence è un’innovativa suite di prodotti che consente alle compagnie aeree di distribuire offerte di viaggio personalizzate sui canali tradizionali e Ndc. Supportato da Sabre Travel AI, un’innovativa funzionalità che integra la tecnologia di Sabre con le soluzioni all’avanguardia di intelligenza artificiale e machine learning di Google Cloud, Retail Intelligence permette ai vettori di fornire ai viaggiatori offerte dinamiche basate su preferenze, insight di mercato e probabilità di acquisto, creando una migliore esperienza di viaggio e più personalizzata.

«Dobbiamo far fronte a un mondo in rapida evoluzione, e ci troviamo in un ecosistema di viaggi molto diverso da quello di 18 mesi fa – ha dichiarato Wade Jones, chief product officer di Sabre Travel Solutions – Le aspettative dei viaggiatori per quanto riguarda offerte pertinenti e personalizzate sono in continua crescita, e le compagnie aeree mirano a diventare dei retailer sempre più sofisticati. Affidarsi a strategie tradizionali basate su modelli di dati storici non è più sufficiente: i vettori hanno bisogno di soluzioni smart, supportate da intelligenza artificiale e machine learning, e questo è proprio ciò che offriamo attraverso la suite di prodotti Retail Intelligence di Sabre».

LE SOLUZIONI SABRE-GOOGLE

Sabre Air Price IQ aumenta l’agilità e la precisione del pricing delle compagnie aeree per adattarsi rapidamente alle condizioni in costante evoluzione del mercato. Tenendo conto sia della tipologia di viaggiatore (ad es. leisure o business) che dell’intento del viaggio nelle richieste di shopping, questo prodotto aiuta i vettori a massimizzare la revenue e, allo stesso tempo, fornire un’impeccabile customer experience.

Sabre Ancillary IQ utilizza una soluzione di machine learning per presentare le offerte di servizi ancillari basate su diversi fattori – tra cui i dati di shopping in tempo reale e le probabilità di acquisto – per aumentare le opportunità di incremento dei ricavi e la soddisfazione dei viaggiatori. Di conseguenza, le compagnie aeree possono offrire ai propri viaggiatori un valore aggiunto e una gamma più ampia di soluzioni tra cui scegliere.

«Con l’aumento della complessità del retailing delle soluzioni di viaggio per soddisfare le sempre più sofisticate aspettative dei clienti, la tecnologia basata su regole attualmente in uso nel settore non è più in grado di offrire risultati soddisfacenti – ha affermato Sundar Narasimhan, presidente di Sabre Labs and Product Strategy – Per modernizzare davvero la distribuzione delle offerte di viaggio, il settore richiede sistemi intelligenti che consentano un continuo apprendimento e una rapida scalabilità. In Sabre ci impegniamo a fornire soluzioni basate su intelligenza artificiale in grado di modernizzare le modalità di ricerca, prenotazione e fruizione dei viaggi, offrendo un valore aggiunto ai nostri clienti e ai loro viaggiatori».

La partnership strategica tra Sabre e Google ha dato vita a Sabre + Google Innovation Framework, che abbina l’esperienza dell’industria dei viaggi di Sabre alle avanzate funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning di Google Cloud, e che ha portato alla creazione di Sabre Travel AI.