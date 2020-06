Da Roma a Cortina: Marriott riapre le strutture italiane

Marriott International riapre gradualmente gli hotel italiani che sono stati temporaneamente chiusi a causa della pandemia di Covid-19.

Gli hotel di Roma, Milano e Venezia che hanno riaperto finora sono The St. Regis Rome e Le Méridien Visconti Rome, con The St. Regis Venice che riaprirà il 19 giugno.

Gli alberghi che, invece, riapriranno agli ospiti nelle prossime due settimane includono: Excelsior Hotel Gallia (Milano), The Westin Palace (Milano), The Gritti Palace (Venezia) e l’Hotel Danieli (Venezia) il 1° luglio; il Cristallo Resort & Spa di Cortina il 3 luglio; The Westin Excelsior a Firenze il 9 luglio.

Gli hotel inizialmente offriranno i seguenti servizi: camere, ristoranti, bar e palestre in conformità alle linee guida locali sulla distanza sociale. In alcune strutture rimarranno temporaneamente chiuse fino a nuovo avviso la piscina, la sauna e la Spa.

Per segnare il ritorno dei viaggi in Italia, inoltre, Marriott International sta lanciando una promozione di Welcome Back per soggiorni fino al 30 settembre in hotel aperti in tutta Europa. Questa offre ai soci Marriott Bonvoy il 25% di sconto sulle tariffe delle camere, inclusa la colazione gratuita, sette giorni su sette. I non soci riceveranno il 15% di scontistica sulle tariffe delle camere.

Per gli hotel di lusso Marriott International in Europa aderenti all’iniziativa – St. Regis, The Luxury Collection, The Ritz-Carlton ed Edition – i soci Marriott Bonvoy possono ricevere un upgrade gratuito e un credito di 50 euro al giorno per prenotazioni fino al 30 settembre. I non soci ricevono un upgrade sulla tipologia della camera.