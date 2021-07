Da Qatar Airways a easyJet: le compagnie aeree top del 2021













AirlineRatings.com ha annunciato la 20 Top Airlines in the World 2021, premiando i vettori che si sono distinti per l’applicazione dei protocolli anti Covid e gli elevati standard di servizio offerti ai viaggiatori. Al primo posto, troviamo Qatar Airways, che ha vinto anche il titolo di miglior vettore del Medio Oriente ai danni di Emirates, e miglior catering e Business Class entrambi per il terzo anno di fila.

«Ricevere questi premi è particolarmente importante per noi – ha dichiarato Akbar Al Baker, amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways – Negli ultimi 16 mesi, l’industria dell’aviazione ha vissuto alcuni dei suoi giorni più bui, ma abbiamo continuato a operare e ad affiancare i nostri passeggeri. Ora continuiamo a raggiungere nuovi traguardi e a stabilire standard di eccellenza per i nostri viaggiatori».

Alle spalle di Qatar Airways si piazza Air New Zealand, che si è distinta per la sua costante innovazione e che aveva vinto il premio di Airline Of The Year lo scorso anno. Terzo posto per Singapore Airlines, che per la terza volta consecutiva ha ottenuto il Best First Class e il Best Long Haul Airline in Asia/Pacific Regions.

Seguono nella lista Qantas, Emirates, Cathay Pacific, Virgin Atlantic, United Airlines, Eva Air, British Airways, Lufthansa, Ana, Finnair, Japan Air Lines, Klm, Hawaiian Airlines, Alaska Airlines, Virgin Australia, Delta Air Lines, and Etihad Airways.

Tra le compagnie a basso costo, in Europa il Best Low Fare Carrier va a easyJet.

Qui tutti i dettagli sugli award rilasciati da AirlineRatings.