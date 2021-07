Da Pechino ai Caraibi: quattro new entry per Relais & Châteaux













Quattro nuove dimore entrano a fare parte del portfolio Relais & Châteaux. Tre hotel e un ristorante, strutture molto diverse tra loro, che toccano Europa, Cina, e Caraibi: Xitan Hotel a Pechino, che aprirà a Settembre 2021, Les Étang de Corot a Ville d’Avray in Francia, The Meridian Club Pine nel territorio britannico d’oltremare a Turks and Caicos e il ristorante Schote (una stella Michelin) di chef Nelson Müller ad Essen, in Germania.

Il Relais & Châteaux Xitan Hotel di Pechino, costruito in stile tradizionale cinese dove un tempo sorgeva un antico villaggio Ming, propone agli ospiti di rivivere le atmosfere della cina imperiale, portandone le suggestioni anche a tavola, con lo chef Guozhu Liu, discepolo dell’ultimo erede vivente della famiglia Tan e unico depositario dei segreti della loro raffinata cucina tradizionale.

Retaggi ed atmosfere “reali” anche per il Relais & Châteaux Les Étangs de Corot, a 15 minuti di auto da Parigi.

Sorge all’interno di una guinguette (tipiche strutture camprestri francesi alle porte della capitale) del XVIII secolo, affacciata sullo stagno che ha ispirato il paesaggista Corot. Lo stile architettonico rurale e i giardini interni rendono l’atmosfera bucolica e artistica. Le 43 camere dell’hotel sono arredate con mobili antichi e complementi vintage come bauli da viaggio e poltrone da club. La spa, è immersa nella natura e affaccia sullo stagno di Ville-d’Avray. Qui la cucina dello chef Rémi Chambard nel ristorante Le Corot (1 stella Michelin), è incentrata sulle verdure raccolte direttamente nel Potager du Roi, l’orto creato da Luigi XIV alle porte di Versailles.

Altro indirizzo per chi apprezza le alternative vegetariane è il Relais & Châteaux Schote, ristorante con 1 stella Michelin ad Essen (Germania): qui Nelson Müller, chef e musicista, autore di diversi libri di cucina e volto noto della TV tedesca, coniuga cucina tradizionale a tecniche ed espedienti insoliti e contemporanei.

Acque cristalline e spiagge incontaminate, invece, sono i protagonisti nel Relais & Châteaux The Meridian Club Pine Cay, che prende il nome dall’isola privata di soli 3,2 km2 nell’arcipelago di Turks and Caicos, nelle Indie occidentali britanniche. Composto da 11 camere e 2 cottage, questo resort caraibico punta molto sulla eco-sostenibilità, in linea con il manifesto di Relais & Châteaux sottoscritto all’Unesco a Parigi nel. Kirk Aulin, il Maître de Maison, si impegna a preservare la natura incontaminata del luogo adottando iniziative a ridotto impatto ambientale come la raccolta delle acque piovane, la mobilità elettrica e la generazione di energia attraverso panelli solari.