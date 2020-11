Da Parigi a Napoli: le mete Ue più resilienti per ForwardKeys

Sono sempre le destinazioni leisure più famose ad attrarre l’attenzione di chi sogna una vacanza nell’epoca della pandemia. L’ultima edizione del barometro trimestrale pubblicato congiuntamente da ForwardKeys e European Cities Marketing, rivela infatti che le destinazioni più resilienti d’Europa di fronte al Covid-19 sono quelle di sempre, con Parigi, che normalmente è la seconda destinazione più popolare, salita al primo posto, anche se le sue prenotazioni sono inferiori dell’82,3% rispetto ai livelli del 2019.

In una classifica delle principali città più resilienti dell’Ue, non manca poi Heraklion (le prenotazioni di voli provenienti dal Regno Unito sono solo del 25,4% inferiori al livello del 2019), con al secondo posto c’è Faro. Le tre posizioni successive sono occupate da Atene, Napoli e Larnaca.

«Quando si analizzano i dati dietro questi numeri principali, vediamo che le persone stanno ancora facendo piani di viaggio; e all’interno di questi piani ci sono cinque tendenze chiare. In primo luogo, i viaggi di piacere e personali resistono molto meglio dei viaggi di lavoro, che al momento sono praticamente inesistenti. In secondo luogo, le prenotazioni sono dominate dal periodo delle vacanze di Natale. Terzo, le persone prenotano con un preavviso ancora più breve del solito, probabilmente diffidenti nei confronti delle restrizioni di viaggio imposte senza preavviso. Quarto, le tariffe sono costantemente basse, con le compagnie aeree che fanno tutto ciò che è in loro potere per tentare i viaggiatori; e quinto, le destinazioni che sono rimaste aperte ai viaggi nell’Ue, come Stoccolma, hanno sofferto relativamente meno male», ha detto Olivier Ponti, vp Insights, ForwardKeys.