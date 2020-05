Da Palermo a Torino: cresce la protesta delle agenzie

Non solo Napoli e Pescara. Gli agenti di viaggi proseguono con la loro protesta contro il governo e, dopo l’appuntamento di Palermo di lunedì 25 maggio, fissano in agenda le manifestazioni di Torino, Milano e Firenze. Tappe, queste, a cui potrebbero aggiungersene ulteriori attualmente in attesa di autorizzazione.

L’appuntamento a Torino, Milano e Firenze è fissato per mercoledì 27 maggio alle 10.30, con gli agenti che si raduneranno rispettivamente a Piazza Castello, Piazza Stazione Centrale e Piazza Santa Croce.

Inoltre, da quanto si apprende dal gruppo Facebook Non Smetteremo di Viaggiare sarebbe in programma una manifestazione nazionale il 4 giugno, che però deve ancora ricevere l’ok dalle autorità. Il tema è sempre lo stesso: richiedere sostegno reale e concreto al governo.