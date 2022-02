Da Miami a Parigi: le 13 new entry di Preferred Hotels













Preferred Hotels & Resorts ha annunciato la crescita del suo portfolio globale con l’entrata di 13 nuovi affiliati tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021.

Da un’oasi in stile spagnolo di Miami Beach a un rifugio appartato sul lago nello Stato della Georgia, le ultime strutture entrate a far parte del portfolio del brand offrono tante idee per viaggi nel 2022 e oltre.

C’è il Fox Harb’r Resort, sulla costa settentrionale della Nuova Scozia in Canada: questo resort stagionale di Fox Harbour propone 85 camere, suite, townhouse e ville in stile contemporaneo con vista sull’oceano o sul campo da golf del resort. E ancora l’Hs Hotsson Hotel Cdmx Condesa Sur di Città del Messico, la cui apertura è prevista per marzo prossimo: da qui è possibile andare alla scoperta del secondo parco cittadino più grande dell’America Latina, Chapultepec, oppure passeggiare lungo il Paseo de la Reforma esplorando la storia della città, prima di tornare in una delle 103 camere all suite con angolo cottura dell’hotel.

Fino all’Esmé Miami Beach in Florida, negli Stati Uniti, aperto lo scorso novembre, al Kvareli Lake Resort in Georgia e al Park Piolets Mountain Hotel & Spa a Canillo, in Andorra, con 150 camere, aperto tutto l’anno e con accesso diretto alle piste da sci.

Tra gli altri hotel affiliati che sono entrati a far parte di Preferred Hotels & Resorts ci sono: Hs Hotsson Hotel Puebla (Puebla, Messico); Union League Club of Chicago (Chicago, Illinois, Stati Uniti); Woolley’s Classic Suites (Aurora, Colorado, Stati Uniti); The Altair Hotel Bay Harbor, Miami (Miami, Florida, Stati Uniti); The Liberty Trust (Roanoke, Virginia, Stati Uniti); Pendry Park City (Park City, Utah, Stati Uniti); Hotel Plaza Tour Eiffel (Parigi, Francia); Pendley Manor (Tring, Regno Unito).