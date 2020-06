Da Miami a Malaga: Room Mate riapre agli ospiti in tutto il mondo

Dopo aver collaborato a far fronte alla crisi sanitaria cedendo gratuitamente 12 hotel e 3 edifici di appartamenti Be Mate, il Room Mate Group prepara la riapertura progressiva dei suoi hotel e appartamenti turistici in tutto il mondo.

La società rende più flessibili le tariffe con sconti fino al 25% e permette la cancellazione gratuita fino al giorno di arrivo delle prenotazioni effettuate dalla pagina web.

Il primo hotel a riaprire è stato il Room Mate Waldorf Towes a Miami. Inoltre, il prossimo 25 giugno, ripartono il Room Mate Oscar di Madrid e il Room Mate Valeria di Malaga. Tutti gli altri riapriranno a partire dalla fine di giugno in maniera graduale.

Be Mate, brand di appartamenti del Room Mate Group, ha riaperto le proprie strutture a Madrid, Barcellona e Milano lo scorso 1° giugno.

«Adesso più che mai vogliamo stare vicino alle persone, per questo riaprire le porte ci rende molto felici – ha dichiarato Kike Sarasola, presidente e fondatore del Room Mate Group – Durante questa crisi il settore turistico ha mostrato grande solidarietà. Adesso è arrivato il momento di riavviare la nostra attività e di recuperare la fiducia adattandoci a questo nuovo modo di viaggiare».

Room Mate Group ha sviluppato il rigoroso protocollo Stay safe, stay well, che ha applicato e collaudato a marzo nei 12 hotel e 3 edifici di appartamenti che hanno accolto personale sanitario e anziani in Spagna, Francia, Stati Uniti e Italia. Questo protocollo include tutte le raccomandazioni delle autorità sanitarie locali e misure aggiuntive sviluppate da Room Mate Group allo scopo di proteggere clienti, fornitori e dipendenti.

Sarà attuato nei 28 hotel del gruppo e in tutti gli appartamenti. Inoltre, al fine di garantire la sicurezza dei clienti, tutti i dipendenti della compagnia riceveranno una formazione continua.

Le reception degli hotel saranno inoltre dotate di barriere di protezione progettate da alcuni degli interior designer che collaborano abitualmente con la società, come Tomás Alía, Cuarto Interior, Lorenzo Castillo e Teresa Sapey.