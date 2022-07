Da Meta a Sony: nasce il consorzio dell’hi tech













Si chiama Metaverse Standard Forum il nuovo consorzio dedicato al futuro del virtuale lanciato da aziende – circa una ventina tra America, Europa e Asia con la momentanea assenza di big player del calibro di Apple e Roblox – come Meta (Facebook), Microsoft, Sony, Ikea, Alibaba e Huawei.

L’obiettivo è stabilire i parametri di “interoperabilità necessari per costruire un metaverso aperto – si legge in una nota – Aperto a qualsiasi organizzazione senza costi, il forum si concentrerà su progetti pragmatici basati sull’azione come la prototipazione, gli hackathon, i plugfest e gli strumenti open source per accelerare il test e l’adozione degli standard metaverse, sviluppando al contempo una terminologia e un’implementazione coerenti linee guida”.

L’iniziativa vuole replicare quanto fatto dal World Wide Web Consortium che ha fissato gli standard di accesso alla rete adottati nella maggior parte dei Paesi.