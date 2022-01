Da Meliá alla Sardegna: i protagonisti di Fitur 2022













Con la classica “sfilata” nei vari padiglioni e l’inaugurazione ufficiale del Re Felipe e della Regina Letizia, si aperta mercoledì la 42ª edizione della fiera internazionale del turismo di Madrid, Fitur 2022. Un’edizione che l’intero settore del travel stava aspettando per verificare le prospettive di una reale ripartenza del settore, dopo due anni di perdurante crisi.

Tra lunghe file per entrare (dovute sia alla grande partecipazione, sia ai complessi controlli di sicurezza messi in atto per garantire lo svolgimento della fiera) e un’agenda piena di conferenze e incontri, la prima giornata di Fitur – che vede L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner ufficiale – si è conclusa con vari annunci e un sentimento diffuso di ottimismo verso l’estate 2022 come punto di svolta dell’uscita dalla crisi.

Tra i vari appuntamenti del primo giorno di fiera c’è stata la conferenza stampa di Meliá Hotels International che ha rinnovato il suo piano di espansione globale sottolineando l’apertura di 13 nuovi hotel nel 2021 e 21 progetti di aperture (undici di queste nel 2022). Il ceo della società, Gabriel Escarrer, ha messo l’accento sul lancio del nuovo brand Meliá Collection con il primo hotel inaugurato a Tenerife e le prossime aperture a Londra e Dubai. Lanzarote e Gran Canaria, invece, vedranno la nascita delle prime strutture a marchio Paradisus; mentre il marchio a 5 stelle Gran Meliá sbarcherà a Minorca.

L’altra grande catena di hotel, Nh Hotel Group, ha invece annunciato 10 nuove aperture nel corso di quest’anno e il, restyling totale di 6 strutture. L’Italia è particolarmente interessata dalle nuove aperture con la nuova proprietà, Nh Collection Milano CityLife, che sarà inaugurato entro il secondo trimestre dell’anno nella città meneghina.

Sul fronte delle compagnie aeree, infine, Albastar è stata premiata tra le tre società vincitrici del challenge 2022 di FiturNext e incentrato sull’accessibilità nel turismo. L’Osservatorio FiturNext, piattaforma Fitur dedicata alla promozione delle buone pratiche turistiche in tema di sostenibilità e patrocinato da Mastercard, ha identificato e analizzato le iniziative lanciate a livello globale in grado di generare un impatto positivo, in base alla loro replicabilità e alla loro accessibilità. Un’offerta turistica accessibile a tutti, per migliorare la qualità dell’attività turistica in termini di sostenibilità, è il pilastro delle iniziative vincitrici e la mission che ha sempre motivato l’attività del vettore spagnolo.

Albastar si è aggiudicata il riconoscimento congiuntamente alle società TUR4all e COCEMF, e i progetti sono risultati vincitori rispettivamente nelle categorie dei servizi turistici e dell’offerta complementare inclusiva, delle nuove tecnologie per il turismo accessibile e della gestione e promozione dell’accessibilità nel settore.

Anche quest’anno, infine, a Madrid partecipa la Regione Sardegna con uno spazio dedicato con 14 aziende provenienti da tutta l’Isola. «Prosegue anche nel nuovo anno, nonostante le difficoltà dovute al perdurare dell’emergenza sanitaria, la strategia promozionale della Regione per rilanciare la Sardegna nel mercato turistico internazionale – ha dichiarato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa – Grazie anche alla promozione fieristica ci aspettiamo una grande ripresa del settore, soprattutto perché si tratta di eventi caratterizzati dalla grande affluenza di operatori e di pubblico. La Regione è presente al Fitur per la quarta volta e, considerata la grande affluenza di pubblico nelle precedenti edizioni, abbiamo deciso di realizzare un’area espositiva regionale, all’interno del Padiglione Europa, più grande del solito, ben riconoscibile e caratterizzata dal marchio Sardegna».