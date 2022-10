Da Madrid ad Arbatax: tutti i World Travel Awards

Grand final gala ceremony all’Hilton Mallorca Galatzo, dove sono stati consegnati gli ambiti World Travel Awards 2022 europei sabato 1° ottobre all’isola di Maiorca.

Migliore beach destination l’Algarve, con Porto insignita come “Europe’s Leading City Destination”. Meta emergente al top Batumi, in Georgia e affacciata su Mar Nero, fino a Madrid, nominata “Europe’s Leading Meetings & Conference Destination” per il quinto anno consecutivo. A Dubai, invece, il riconoscimento di miglior meetings & conference centre.

Nel settore dell’aviazione Turkish Airlines è stata nominata “Europe’s Leading Airline”, mentre British è stata premiata come “Europe’s Leading Airline Brand”. La miglior economy class è quella di Air France.

Tra le compagnie crocieristiche spazio a Norwegian Cruise Line, votata come “Europe’s Leading Cruise Line”. Nel campo dell’ospitalità, doppio riconoscimento per Arbatax Park Resort che sale sul podio più alto dei World Travel Awards 2022 per la quarta volta consecutiva. La struttura è stata riconosciuta come prima classificata in qualità di “Europe’s Leading Eco Resort” e di “Italy’s Leading Eco Resort”.

«Siamo onorati di ricevere questo premio che rappresenta un motivo d’orgoglio per noi e per tutto il team dell’Arbatax Park Resort e giunge grazie al costante e quotidiano lavoro che da anni portiamo avanti insieme a uno staff di professionisti appassionati. Una conferma importante, che premia il grande amore per la Sardegna e ci motiva a migliorare costantemente, cercando non solo di salvaguardare l’ambiente ma di preservare l’autenticità della terra che ci ospita con un nuovo concetto di sostenibilità che non si esaurisce con le buone pratiche ma implica attività di integrazione e di valorizzazione del territorio», ha dichiarato Attilio Mazzella.

Qui l’elenco di tutti i vincitori dei World Travel Awards 2022 in Europa.