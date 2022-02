Da Londra a Dubai: il 2022 a cinque stelle di Marriott













Un 2022 segnato da nuove aperture e ristrutturazioni importanti, sia in Europa che negli Emirati Arabi, destinazione considerata di tendenza, soprattutto per i mercati Uk, Usa, Francia e Italia. Sono solo alcune delle novità di questo anno in casa Marriott International. Il colosso dell’hôtellerie che gestisce ben 30 brand internazionali, ha presentato le strutture che apriranno i battenti nei prossimi mesi e anticipato alcune tendenze del travel.

In Europa, la novità è l’accordo di gestione siglato con Cola Holdings e The Westbury Hotel Limited per portare il brand St. Regis nel noto quartiere di Mayfair, a Londra. Il nuovo hotel di lusso, che accoglierà i suoi primi ospiti nel 2023, promette di offrire una combinazione di glamour senza tempo e spirito d’avanguardia e porterà in uno dei quartieri più affascinanti della City i suoi esclusivi servizi come il caratteristico Butler Service. L’esclusivo albergo disporrà, inoltre, di 196 eleganti camere e suite, di un ristorante esclusivo, uno speakeasy jazz bar, un centro fitness e una spa.

«Nonostante la pandemia abbiamo deciso di investire in nuove strutture anche perché guardiamo con ottimismo ai prossimi mesi – spiega Satya Anand, presidente Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) del Gruppo – In Europa puntiamo su Grecia e Portogallo, ma guardiamo anche a destinazioni come gli Emirati arabi. La pandemia ha modificato le aspettative dei clienti che oggi chiedono maggiore flessibilità, attenzione all’ambiente e voglia di scoprire nuove destinazioni. Non possiamo predire il futuro ma la domanda leisure è in forte crescita».

Tra le nove new entry del 2022, ad Atene arriverà il nuovo albergo del brand Moxy con 200 camere moderne dal design che si ispira al mito dell’eterna giovinezza, in estate verrà aperto il W Costa Navarino, una delle destinazioni più sostenibili del Mediterraneo, con 246 camere, suite e ville, molte delle quali con piscine private con vista mozzafiato sul Mar Ionio e sul beach club dell’hotel mentre a Paros ci sarà il Cosme, a Luxury Collection Resort che aprirà nei pressi del villaggio portuale di Naoussa, famoso per i suoi edifici bianchi.

Il brand W arriverà anche in Algarve, con un meraviglioso resort con 134 camere e suite fronte mare, con un giardino lussureggiante e magnifici panorami; ad Amman in Giordania in due caratteristiche torri verrà ospitato il The Ritz-Carlton, Amman che ospiterà 228 camere, tra cui 34 lussuose suite; in Georgia ci sarà il Parameter Freedom Square, a Luxury Collection Hotel a Tbilisi ed ancora il grattacielo dell’ AC Hotel by Marriott a Split, che una volta ultimato sarà l’edificio più alto della Croazia, il 12|14 Stradom House a Cracovia della Autograph Collection ospitato in un magnifico edificio del XIV secolo e il Marriott Resort Palm Jumeirah a Dubai affacciato sull’iconica spiaggia di Palm Jumeirah con 608 camere e un lido privato con vista sul Golfo Persico.

«Tutte le ricerche sono d’accordo nel dire che viaggiare sarà un obiettivo per rigenerarsi, per esplorare ed entrare in connessione con la cultura della destinazione che si decide di visitare – aggiunge Jenni Benzaquen, vice president brand, per Europa, Medio Oriente e Africa – La nostra offerta di alberghi e resort prevedono anche una serie di attività e servizi che permettono di scoprire le abitudini del luogo, il cibo, le tradizioni. Inoltre non mancheranno occasioni a favore dell’ambiente come le iniziative di piantumazione di alberi e la pulizia le spiagge».