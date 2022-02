Da Ita a Ryanair: raffica di voli diretti tra Israele e italia













Israele ha riaperto da oltre un mese al turismo e cresce l’offerta delle compagnie aeree da più aeroporti. «Israele è aperta e con un’offerta straordinaria già dal mese di marzo per la primavera – ha dichiarato Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo a Milano – Grazie a queste rotazioni, sarà più semplice e immediato volare per un long weekend o un city break in Israele o per il viaggio più tradizionale di 7 notti».

Nel dettaglio delle compagnie, El Al, già pienamente operativa, sta perfezionando l’orario primavera-estate 2022 in vigore da aprile a ottobre: si confermano i collegamenti con Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa e Venezia-Marco Polo. Previsti settimanalmente fino a 10 voli da Roma a Tel Aviv, fino a 11 voli da Milano a Tel Aviv e fino a 3 voli da Venezia a Tel Aviv.

Ita Airways conferma i voli da Roma e garantisce un avvicinamento da tutte le città d’Italia, con una frequenza giornaliera che raddoppierà a partire dal mese di aprile.

Sul fronte low cost, debutta in Israele Wizz Air: la compagnia ungherese vola da Milano Malpensa e Roma, e anche da Napoli e Venezia; da giugno anche da Catania.

Ryanair ed easyJet hanno ripreso le rotazioni già schedulate prima della pandemia, aggiungendo qualche novità.

Ryanair vola infatti da Milano Orio al Serio e da Roma Fiumicino, riconfermando le rotazioni da Bologna, aggiungendo le novità Treviso, Torino e Bari. easyJet conferma i voli da Milano Malpensa con prospettive di volare nuovamente da Napoli.