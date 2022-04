Da Ipw alla formazione: Brand Usa rafforza il mercato B2B













Con la sospensione immediata dell’obbligo di indossare mascherine a bordo di aerei e mezzi pubblici, gli Stati Uniti fanno un ulteriore passo verso la libera circolazione post-pandemia dei viaggiatori sul territorio federale. Resta comunque in vigore la raccomandazione del Cdc, il Center for Disease Control and Prevention, a portare mascherine in “luoghi chiusi legati ai trasporti pubblici”, come stazioni e aeroporti.

Una decisione che dovrebbe dare ulteriore impulso al turismo all’interno e verso gli Stati Uniti e che segue di alcune settimane l’inserimento del Restoring Brand Usa Act nell’omnibus spending bill 2022 siglato dal presidente Biden a metà marzo. Un provvedimento che consente a Brand Usa, l’organismo pubblico-privato dedicato al marketing e alla promozione turistica sui mercati internazionali, di accedere a un budget di 250 milioni di dollari di finanziamenti per riportare il più importante segmento dell’industria turistica americana ai livelli pre-Covid.

Si inseriscono in questa strategia i grandi eventi riservati al trade come l’Ipw, il principale marketplace internazionale dell’offerta turistica statunitense organizzato dalla U.S. Travel Association, che si terrà a Orlando (Florida) dal 4 all’8 giugno, e la Brand Usa Travel Week Uk & Europe, in programma a Francoforte (Germania) dal 26 al 29 Settembre. Si tratta del quarto appuntamento annuale durante il quale i buyer europei, inclusi quelli italiani, avranno l’opportunità di incontrare a tu per tu fino a 35 espositori statunitensi, oltre a partecipare alle Enrichment Series, incontri con esperti del settore su vari temi dell’innovazione turistica, e agli eventi di networking. Ai partecipanti è offerto un programma di due o tre giorni che include voli, alloggio e pasti.

Punto di riferimento per gli operatori professionali internazionali, il sito web Travel Trade di Brand Usa (traveltrade.visittheusa.com) mette a disposizione foto e video e presenta oltre 30 itinerari self-drive attraverso gli Stati Uniti che possono anche essere prenotati contattando i tour operator locali. Riservato agli agenti di viaggi italiani è invece il sito Usa Discovery Program Italy, un corso di formazione interattivo, creato e gestito da Brand Usa, per acquisire conoscenze e competenze necessarie per vendere la destinazione nel modo migliore.