Da Innsbruck ad Agropoli: i mercatini di Natale 2022

AUSTRIA

Dove: Innsbruck

L’incanto del Natale torna ad avvolgere la regione di Innsbruck. Anche quest’anno la magica atmosfera che in Tirolo caratterizza il periodo invernale è scandita dal tipico profumo di caldarroste e vin brûlé, dalla musica festosa che riecheggia nelle vie del centro e dallo scintillio di vetrine e addobbi che decorano la città stagliata sullo sfondo delle imponenti vette coperte di neve. In particolare, luci e profumi nei sette caratteristici mercatini e al parco Lumagica, il cui scenario luminoso è una delle principali attrazioni della destinazione fino al 29 gennaio prossimo. La città vecchia e la piazza del mercato sono aperte al pubblico dei visitatori dal 15 novembre al 23 dicembre, tutti i giorni dalle ore 11 alle 20; Maria-Theresien-Straße dal 25 novembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 11 alle 20, il 24 dicembre fino alle 15 e il 31 dicembre fino alle 19; Hungerburg dal 25 novembre al 6 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle ore 12, il 24 dicembre dalle 12 alle 15, il 31 dicembre dalle 12 alle 17; San Nicola dal 18 novembre al 23 dicembre, tutti i giorni dalle ore 16 fino alle 21.

Quando: dal 15 novembre fino al 29 gennaio.

Dove: Salisburgo

Il Salisburghese è pronto ad accogliere tutti i turisti che si apprestano a visitare il land austriaco nel periodo natalizio. E tra i principali mercatini di Natale di Salisburgo troviamo il Mercato di Gesù Bambino, aperto al pubblico dei visitatori dal 17 novembre 2022 al 1° gennaio 2023. Situato in una posizione unica, nella Domplatz e nella Residenzplatz, nel cuore del centro storico di Salisburgo dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, il Mercato di Gesù Bambino, oltre ad accogliere le 100 bancarelle tradizionali, propone un vasto programma quotidiano di visite guidate, spettacoli musicali e letture di racconti di Natale per i più piccoli.

Quando: dal 17 novembre fino al 1° gennaio.

ALTO ADIGE

Dove: Bolzano

A Bolzano, in Piazza Walther, torna l’appuntamento con lo storico mercatino di Natale nato nel lontano 1991. Qui il profumo di cannella e vin brûlé non è cambiato e nemmeno i protagonisti di alcuni stand, che raccontano una storia ormai trentennale. Tra questi Ivan Marinelli, presente fin dalla prima edizione con il suo stand di piatti tradizionali e le sue famose zuppe. Oppure Nino Menegotto, che con i suoi gnomi, fate e personaggi del mondo delle favole incanta turisti e altoatesini nel momento più magico dell’anno, in cui i sogni diventano realtà. Da non perdere Angelus Loci, il suggestivo percorso tematico per le vie della città realizzato da quattro talentuosi artisti locali.

Dove: Bressanone

Il magico Natale illumina anche Bressanone, che da anni e anni ospita il suo mercatino originale nella suggestiva Piazza del Duomo. Qui sorgono le casette in legno dove è possibile acquistare tipicità altoatesine: dalle candele profumate alle calzature in feltro, fino ai prodotti in legno. Non solo stand. Anche a Bressanone il mercatino porta con sé le storie degli artigiani locali come Toni Schatzer, storico organizzatore ancora presente con il suo banchetto dove vende cuscini di pino cembro, con proprietà calmanti e balsamiche, loden, lana grezza e cappelli di lana. Da non perdere, inoltre, il Light Musical Liora presso il cortile del Palazzo Vescovile, le esibizioni e gli spettacoli musicali in piazza del Duomo e i baking show.

Dove: Merano

Profumi natalizi tra gli chalet del mercatino di Merano, dove è possibile toccare con mano la tradizione del Natale e lasciarsi stupire dal clima di festa avvolgente che scalda il cuore e fa tornare, per un attimo, bambini. Qui, a fare da testimone alla tradizione, è Roman Perfler, gestore di castelli da più di quarant’anni e scrittore, che da sempre anima i mercatini di Natale con storie ambientate nel suo amato Medioevo: ai visitatori propone anche panini con arrosto affumicato. La coda è d’obbligo sì, ma ne vale la pena. Tappa obbligata poi, il villaggio in piazza della Rena, che per questa edizione vanta un progetto tutto nuovo: un’accogliente malga di montagna Almhütte di ben 100 metri quadrati, decorata secondo il gusto natalizio altoatesino, dove si potranno provare le migliori specialità culinarie locali e dove grandi e bambini potranno seguire diversi laboratori tematici.

Quando: dal 25 novembre fino al 6 gennaio.

PIEMONTE

Dove: Santa M. Maggiore

Torna il mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore in Piemonte, appuntamento fisso per gli appassionati che lo scelgono, tanto per la qualità del percorso espositivo, quanto per le magiche atmosfere natalizie del borgo Bandiera Arancione, capoluogo della piemontese Valle Vigezzo. Ad anticipare la manifestazione è l’evento “Aspettando il Mercatino” con l’accensione dell’Albero di Natale e il coinvolgente show degli artisti di Accademia Creativa (alle ore 18 dell’8 dicembre). Dalle 9.30 del giorno successivo e per tre intere giornate è fruibile il lungo percorso che abbraccia tutto il centro storico del capoluogo della Valle Vigezzo. A disposizione dei visitatori, per una pausa più confortevole, ci sono aree ristoro coperte e riscaldate con menù tipici, oltre ai ristoranti del paese e delle località limitrofe. E ancora gli intrattenimenti musicali, gli amatissimi Corni delle Alpi e la Casa di Babbo Natale.

Quando: dal 9 all’11 dicembre.

TOSCANA

Dove: Arezzo

L’intera città toscana si mobilita per vivere come sempre in grande stile uno dei periodi più belli dell’anno: torna Arezzo Città del Natale, calendario di eventi voluto dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzato in collaborazione con il Comune, dal 19 novembre 2022 all’8 gennaio, ogni fine settimana. Tantissime le attrazioni previste, prima tra tutte la Casa di Babbo Natale, dove i bambini vengono fotografati con Santa Claus. E ancora, presepi originali saranno allestiti nelle chiese, mentre piazza San Jacopo e Risorgimento ospitano un mercatino tradizionale con piccole casette in legno. Tanti, come di consueto, gli eventi speciali e collaterali dedicati al tema della “meraviglia”. Suggestiva la distesa verde del Parco delle Meraviglie, dove si può fare un giro sulla ruota panoramica.

Quando: dal 19 novembre fino all’8 gennaio.

CAMPANIA

Dove: Agropoli

Chi l’ha detto che Babbo Natale vive solo in ambienti nordici e polari? Giovedì 1 dicembre il Borgo di Agropoli, in provincia di Salerno, si trasforma nel villaggio di Babbo Natale. Fino all’8 gennaio, all’interno del centro storico, si possono infatti visitare: i mercatini natalizi lungo i caratteristici vicoli, la pista di pattinaggio sul ghiaccio ecologico in piazza Mainenti e l’attesa Casa di Babbo Natale presso il Castello Angioino Aragonese. Al suo interno i bambini e le famiglie possono scrivere la letterina nell’Ufficio Postale e attraversare il Polo Nord e la Fabbrica dei Giocattoli per incontrare dal vivo Babbo Natale nella sua stanza. L’accesso al borgo non prevede l’acquisto di alcun biglietto ed è a titolo gratuito. Quando: dal 1° dicembre fino all’8 gennaio.

MALTA

Dove: La Valletta

Dopo il successo degli anni passati, torna Fairyland, il villaggio dedicato al Natale con tante attrazioni e divertimento per tutta la famiglia in Piazza dei Tritoni a La Valletta, Malta. Presente all’appello la ruota panoramica di Rudolph per poter ammirare dall’alto l’intera capitale illuminata per le feste. Anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio trova spazio per dare il benvenuto a chiunque voglia mettersi alla prova o fare sfoggio delle proprie abililtà. E accanto alle giostre e alle attrazioni, è allestito un classico mercatino di Natale dove fare tanti acquisti a tema e assaggiare le prelibatezze tipiche. Il tutto, con protagonisti Babbo Natale e i suoi elfi.

Quando: dall’8 dicembre fino al 6 gennaio.

SVIZZERA

Dove: Lugano

Shopping, food, luci e mercatini: dal 1° dicembre Lugano si illumina a festa per allietare il Natale dei cittadini. La città svizzera accoglie la festività più amata dalle famiglie in un’atmosfera magica, tra addobbi e momenti di svago. Attorno al tradizionale albero in Piazza della Riforma, tanti sono i momenti organizzati da vivere in compagnia tra mercatini natalizi, gastronomia e musica dal vivo. Anche il Parco Ciani si accende ospitando il Bosco Incantato.

Quando: dal 1° dicembre fino al 7 gennaio.

SLOVENIA

Dove: Portorose

Tutti i weekend, dal 23 dicembre al 3 gennaio, è tempo di mercatini di Natale a Portorose, ospitati nel grande giardino dell’hotel Kempinski Palace Portoroz. I numerosi banchi portano in riva al mare cioccolate calde, frutta caramellata, erbe aromatiche, formaggi e tartufi. Tra i prodotti più gettonati troviamo il sale di Sicciole, proveniente da una riserva naturale in cui i processi estrattivi si perpetuano da 700 anni. Molto amato anche l’olio extravergine di oliva, realizzato con cultivar locali come Bianchera Istriana e Busa. Infine i vini, fiore all’occhiello della Slovenia con numerose cantine in cui approfittare di una degustazione.

Quando: nei fine settimana dal 23 dicembre al 2 gennaio.

DANIMARCA

Dove: Copenhagen

Spazio alle luci natalizie a Copenhagen, dove si può scegliere tra la parata di Santa Lucia in kayak il 13 dicembre, il giardino di Tivoli dal 18 novembre al 31 dicembre e lo zoo (19 novembre -1° gennaio), che si illumina durante il periodo natalizio con Babbo Natale, renne, dolcetti e migliaia di luci scintillanti. Per l’occasione sono oltre 900 gli alberi allestiti, tra stand e chalet dove si possono assaggiare mandorle tostate, waffle, cacao e tante altre leccornie.

Quando: dal 18 novembre fino al 1° gennaio.