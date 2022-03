Da Google nuovi tool agli hotel per riconquistare il turista













Nuovi strumenti agli hotel per riconquistare i turisti, nonostante ci si trovi in un periodo ancora molto complesso tra pandemia da Covid e pesanti sviluppi geopolitici. È quanto arriva da Google, che conferma l’interesse ai viaggi vicino ai livelli pre Covid e sceglie di aumentare il supporto agli albergatori in fase di rilancio.

I link gratuiti per la prenotazione di hotel annunciati l’anno scorso su google.com/travel verranno ora visualizzati nella pagina dei risultati di ricerca e su Google Maps, aiutando le aziende partner a estendere la loro portata e offrendo ai consumatori maggiori possibilità di scelta. Attraverso questi link, i viaggiatori possono completare la loro prenotazione direttamente sul sito web del partner.

Il nuovo strumento di report in Hotel Center ora mostra ai partner, inoltre, quante persone hanno cliccato sui loro link di prenotazione gratuita. Nelle prossime settimane il rapporto sarà esteso per includere altri insight, come le impression sui link di prenotazione gratuiti e il valore della prenotazione.

Infine, a partire dal prossimo mese gli hotel che soddisfano i requisiti di idoneità potranno inserire autonomamente le proprie tariffe tramite il profilo dell’attività di Google, in modo da attivare i link gratuiti per la prenotazione di hotel.