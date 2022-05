Da Fez a Santiago: raffica di voli Ryanair dal Marconi di Bologna













Significativo potenziamento operativo di Ryanair su Bologna, con l’annuncio di sei nuove rotte per Agadir, Fez, Norimberga, Santiago, Stoccolma e Saragozza che portano a 72 i voli effettuati dalla compagnia aerea low cost dal capoluogo emiliano-romagnolo.

Si tratta dell’operativo più esteso di sempre dal Marconi di Bologna, grazie al posizionamento di 11 aeromobili di cui 3 saranno i nuovi B737-8200 Gamechanger, che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% in meno di carburante e garantiscono una riduzione del 40% delle emissioni acustiche.

A conti fatti l’investimento 2022 di Ryanair su Bologna sarà di di 1,2 miliardi di euro con una rete di oltre 700 voli settimanali (190 in più rispetto al periodo pre-pandemia). A fronte di questo investimento mirato la compagnia irlandese rilancia la richiesta al governo italiano di abolire immediatamente la tassa sul turismo (addizionale comunale) sui viaggi aerei dal 2022 al 2025.

Da Bologna il country manager Italia Mauro Bolla ha dichiarato: «Il nostro è un operativo da record, con la città emiliana che di fatto sarà collegata a 24 Paesi diversi dando al turismo inbound e outbound una spinta tanto necessaria per questa tanto attesa estate. Per accelerare la ripresa dell’industria del travel chiediamo, però, al governo italiano di eliminare l’addizionale comunale su tutti i viaggi aerei fino al 2025, tassa che come già detto più volte sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei».