Da Favignana a Ponza: la classifica delle isole top dell’estate













Gli italiani non vogliono rinunciare alle vacanze estive. Secondo le stime dell’Enit, più di un italiano su due ha programmato una vacanza in media per più di una settimana. Un quarto ha optato per strutture outdoor, con una preferenza per le mete di mare (65%), seguite dalle località montane (20%) e dalle città d’arte (15%).

XChannel ha realizzato il consueto Osservatorio Travel per l’estate 2021. Attraverso un metodo di analisi quanti-qualitativo, ha ricavato insight sulle mete preferite dagli italiani, le sensazioni e il comportamento d’acquisto.

Secondo la ricerca pubblicata dall’Enit – tra le persone orientate a prenotare strutture outdoor – l’80% deciderà per un viaggio in Italia, con una preferenza per le isole della Sicilia (16%) e della Sardegna (14%).

FOCUS ISOLE. Il trend della propensione alla scelta delle isole è confermato dalle ricerche online effettuate dai viaggiatori italiani nel periodo oggetto dell’analisi XChannel. Lo studio ha rilevato un crescente interesse per le isole sarde di Caprera, Asinara e Tavolara, rispettivamente del +500%, +450% e +450% rispetto al periodo precedente, oltre che per Favignana in Sicilia (+400%) e Ponza nel Lazio (+300%).

Osservando i trend, Chiara Carcione, big data analyst in XChannel, conferma che come per l’estate 2020, «la maggioranza degli italiani ha deciso di trascorrere le proprie vacanze nella penisola, riscoprendo le incantevoli isole italiane. Nonostante l’aumento delle vaccinazioni, la preoccupazione legata al contagio e alle documentazioni necessarie per gli spostamenti abbiano fortemente influenzato la scelta delle destinazioni. Per questo motivo le strutture ricettive hanno implementato e comunicato efficienti sistemi di sanificazione per far sentire i viaggiatori sicuri».

Delle 5 isole italiane più gettonate per l’estate 2021, il trend dei volumi di ricerca su Google nel periodo giugno-luglio 2021 mostra che Favignana e Ponza sono di gran lunga più cercate rispetto a Caprera, Asinara e Tavolara.

Favignana, oltre che dai siciliani, è molto ricercata nel nord Italia, con maggiori concentrazioni in Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia e Veneto, mentre Ponza è cercata, oltre che nel Lazio, nelle regioni limitrofe di Umbria, Campania, Marche e Molise.

Lo scenario cambia per le tre isole sarde, le cui fonti delle ricerche sono distribuite più equamente lungo tutto lo stivale. Caprera è cercata anzitutto in Sardegna, ma anche in Liguria, Calabria, Puglia e Veneto, mentre Tavolara risulta gettonata in Toscana, Abruzzo, Trentino Alto Adige e Calabria; l’Asinara, infine, è richiesta in Basilicata, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria.

Dal punto di vista geografico, le isole di Sardegna e Sicilia sono particolarmente ambite dagli abitanti del nord Italia, mentre quelli del centro e del sud Italia prediligono in generale vacanze in località più vicine.

LAST MINUTE. Il 48% degli italiani ha scelto agosto per le vacanze, tuttavia non tutti hanno già prenotato la struttura. Chi non ha ancora deciso dove trascorrere le proprie ferie sta cercando su Google “viaggi last minute”, con il +250% rispetto al periodo precedente, nella speranza di trovare qualche offerta e risparmiare sul viaggio. Le isole preferite per le vacanze last minute, sono Lampedusa, Creta e Sardegna.

OUTGOING. Se l’80% degli italiani ha deciso di rimanere all’interno dei confini nazionali per le vacanze estive, il restante 20% si divide tra isole greche (tra cui Creta e Rodi), Corsica, Croazia (sulle isole di Pago e Veglia) e isole Baleari.

Come rilevato dall’Osservatorio Estate 2021 di XChannel, la maggior parte degli italiani ha deciso di rimanere nella penisola per trascorrere le vacanze estive, privilegiando le isole e le località marittime. E anche chi opta per l’estero è fortemente propenso alla stessa tipologia di vacanza. Il Covid e le misure di precauzione prese dalle strutture e dalle località turistiche, in generale, restano un fattore di primaria importanza per tutti i viaggiatori.