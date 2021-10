Da Enac, Assaeroporti e Aci la road map del trasporto aereo del futuro













Investimenti, diritti aeroportuali, transizione ecologica e intermodalità: questi i nodi e le sfide che attendono il sistema aeroportuale europeo nei prossimi anni e che sono stati al centro di una riunione tra l’Enac e le associazioni degli aeroporti europei e italiani, Aci Europe e Assaeroporti, per un confronto congiunto sulle sfide che attendono il settore aeroportuale.

L’Enac ha sottolineato la necessità di individuare le strategie di sviluppo del comparto anche per tener conto delle novità strutturali determinate dal Covid e in generale degli obiettivi stabiliti dal Green New Deal. Di questi aspetti come di altri elementi, si terrà conto nella predisposizione del Piano Nazionale degli Aeroporti a cui l’Enac sta lavorando.

Olivier Jankovec di Aci ha illustrato alcuni dati sulla situazione degli aeroporti europei, sulle prospettive di ripresa e sugli interventi necessari per rilanciare il settore. Dopo aver confermato l’impegno del sistema del trasporto aereo sui temi della sostenibilità, in linea con Net Zero e l’Airport Carbon Accreditation, ha evidenziato la necessità di reperire gli strumenti per garantire la realizzazione degli investimenti aeroportuali.

Da Assaeroporti la conferma che i gestori stanno portando avanti un’ampia attività di progettazione di investimenti, coerenti con i criteri della sostenibilità e della digitalizzazione.