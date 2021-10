Da Dubai all’America Latina, le novità Idee per Viaggiare a Rimini













Ritorno all’insegna del rinnovamento quello del tour operator Idee per Viaggiare che sarà nuovamente presente alla fiera di Rimini, con una programmazione tutta da scoprire e un sito innovativo. Sarà anche l’occasione per illustrare i nuovi progetti e ripresentare al mercato alcune novità che sono pronte ai blocchi di partenza da qualche mese ma non ancora così conosciute dalle agenzie.

È l’esempio dell’America Latina che vede una ricca programmazione su buona parte dei paesi dell’area e in continua evoluzione, con proposte esclusive e pacchetti perfezionati da uno staff specializzato.

Tra i prodotti di punta per Idee per Viaggiare figurano anche le proposte a prezzi finiti, dal pricing aggressivo, per Expo2020 Dubai, appena iniziato. Una ricca gamma di pacchetti che comprendono hotel, per ogni gusto e budget, voli, transfer, fiera e la polizza All Risk Covid Top, che tutela agenzie e clienti in caso di problemi causati dal virus.

Tra le novità, la possibilità di scoprire, insieme allo staff del tour operator presente allo stand, il nuovo sito web, rinnovato totalmente partendo da un concept più coinvolgente, nel quale il cliente è sempre più attivo nella scelta della proposta e l’agente di viaggio è sempre più consulente nell’assistenza e nella finalizzazione.

Prevista una conferenza stampa, il 13 ottobre alle ore 10.oo presso il proprio stand, nel corso della quale il team di Ipv avrà modo di annunciare un’importante novità nella programmazione. Stessa filosofia di sempre ma una destinazione totalmente nuova all’operatore, che punta sull’esperienza e sul tailor made e che mira a far vivere, sotto una luce diversa, un territorio conosciuto.

Per Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare: «La scelta di essere presente a Rimini non è un caso avvenga proprio in concomitanza di questa edizione. Ritengo infatti che credere, e sostenere, la filiera del turismo e tutti i protagonisti del nostro mercato, sia un atto doveroso in questo momento di ripartenza. FUORI DAGLI SCHErMI è il claim che abbiamo scelto per questa edizione, un auspicio a tornare a guardarci di persona e non solo attraverso il filtro degli schermi digitali. Tra stand, cene e conferenze stampa, siamo felici di essere presenti, sempre con il nostro stile non convenzionale».