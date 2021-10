Da Delphina Hotels a Latam: i World Travel Awards 2021













Tanti i premi assegnati ai World Travel Awards 2021. Tra i più significativi, nel campo destinazioni, quello consegnato alla Grecia, eletta Europe’s Leading Destination, oppure a Dubai, Middle East’s Leading Destination e ora impegnata con il grande appuntamento dell’Expo.

Fino al Nordamerica, dove Miami è stata nominata Leading City Destination, e ai Caraibi, dove a trionfare è stata la Giamaica. Al Perù, ben quattro premi sudamericani: miglior destinazione culinaria e culturale; principale attrazione turistica al Machupicchu e miglior ente del turismo a Promperú.

«I premi assegnati al nostro Paese riaffermano il posizionamento turistico del Perù nel mondo come una destinazione con un’enorme ricchezza culturale e naturale, oltre a mettere in evidenza la magnificenza di Machupicchu come una delle principali destinazioni turistiche della regione e la nostra come la principale agenzia statale per la promozione del turismo», ha dichiarato Roberto Sánchez, ministro del Commercio Estero e del Turismo.

«Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questi premi, che rappresentano il risultato del duro lavoro dei nostri team in tutte le nostre proprietà. La nostra ambizione è quella di essere riconosciuti come punto di riferimento nell’hotellerie di lusso. Questi premi dimostrano ancora una volta l’eccellenza e il know how dei nostri team, capaci di soddisfare le esigenze e le aspettative degli ospiti in ogni circostanza», ha spiegato Jean-Jacques Vallet, ceo di Constance Hotels & Resorts.

Tra gli operatori, nel settore dell’ospitalità, assegnato un premio a Palazzo Fiuggi (Europe’s Leading New Hotel), Delphina Hotels (Italy’s Leading Hotel Group 2021), o anche al Sani Resort in Grecia (Europe’s Leading Family Resort), Cannes (Europe’s Leading Festival & Event Destination), Emaar Hospitality (Middle East’s Leading Hospitality Development Company), Constance Hotels & Resorts (Indian Ocean’s Leading Hotel Brand), e all’InterContinental Danang Sun Peninsula Resort in Vietnam (Asia’s Leading Green Resort).

Nel settore aviation, invece, British Airways viene nominata Europe’s Leading Airline e Europe’s Leading Airline – First Class; mentre Air France viene insignita dell’Europe’s Leading Airline – Business Class, e Volotea Europe’s Leading Low Cost Airline.

Andando in America Latina, a Latam il premio Leading Airline e Leading Airline Brand. «Lavoriamo ogni giorno per migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri e questi premi ci dimostrano che siamo sulla strada giusta. Ringraziamo tutti coloro che hanno già volato con noi, così come quelli che decideranno di farlo in futuro», ha detto Paulo Miranda, vice president of customers di Latam Airlines Group.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE GLI ELENCHI COMPLETI DEI VINCITORI