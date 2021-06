Da Cracovia a Tenerife: le mete top di un estate (non solo) italiana













Un’estate abbastanza all’insegna del turismo nazionale, come nel 2020. Ma non solo: il passaporto Eu Digital Covid Certificate, in vigore dal 1° luglio, ha incentivato l’incremento delle prenotazioni nel resto d’Europa. Secondo le statistiche interne di Civitatis, stanno crescendo in maniera esponenziale le prenotazioni in numerose destinazioni europee.

I Paesi più richiesti sono Spagna, Portogallo e Francia, con rispettivamente l’11,84%, il 7,09% e l’1,47% delle prenotazioni totali.

Parlando di città, la destinazione estera preferita dagli utenti della piattaforma è Cracovia, in Polonia. Al secondo posto della classifica europea Lisbona, capitale del Portogallo, Paese che occupa anche la sesta posizione grazie a Porto. Nel top 10 si registrano cinque città spagnole: Siviglia, Madrid, Barcellona, Tenerife e Maiorca. Completano la classifica Parigi e Budapest.

Per quanto riguarda l’Italia, invece, anche in estate Roma si conferma la città con più prenotazioni effettuate dagli italiani sul portale di Civitatis. Seguono Venezia, Firenze, Napoli e Stresa, affacciata sul lago Maggiore. Nella top 10 anche la Basilicata, con Matera, un dato che mostra il crescente interesse degli italiani verso la Città dei Sassi, Capitale Europea della Cultura nel 2019.