Da citizenM a Booking: chi ci sarà a Hicon 2022

Mancano venti giorni alla quinta edizione di Hicon, la conferenza italiana dedicata all’innovazione e alle più avanzate tecnologie nell’ambito del turismo e dell’ospitalità organizzata da The Data Appeal Company, società del Gruppo Almawave, e Teamwork, con la direzione scientifica di Giancarlo Carniani, Mirko Lalli, Silvia Moggia e Nicola Delvecchio. L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner dell’evento.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 23 novembre a Milano, all’hotel Nh Collection CityLife appena inaugurato nell’iconico distretto milanese.

Hicon si terrà in presenza per un numero massimo di 300 iscritti. Sostenibilità, inclusività, innovazioni tecnologiche e intelligenza artificiale saranno gli argomenti al centro di questa edizione. Si tratta di temi e strumenti fondamentali e necessari per affrontare uno scenario internazionale sempre più complesso e volatile.

Il tema che ha dettato l’agenda di quest’anno è infatti “Wave Surfing”, poiché il futuro di oggi assomiglia a una grande onda. La ripresa è arrivata così come il turismo se n’era andato, senza preavviso. L’evento vuole celebrare la possibilità e la capacità di raccogliere tutte le informazioni, il know how, gli spunti più lungimiranti del settore per ridare vigore a hotel, ristoranti e attività turistiche.

Hicon si svilupperà in quattro sessioni tematiche di 90 minuti: megatrend del turismo, destinazioni e trasporti, tecnologia e innovazione, hospitality.

Tra gli speaker confermati: Paolo Iabichino, direttore creativo, docente e autore; Lennert De Jong, PresidentPlanet; Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia; MariaPia Intini, development & investment director Europe, CitizenM; Victoria O’Connel, ceo and cofounder of Golightly; Annakaisa Ojala, digital development manager Visit Finland; Walter Lo Faro, sr. director, market management Southern Europe Expedia; Alberto Yates, regional manager Booking.