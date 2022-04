Da Boston al lago di Garda: 11 nuovi hotel firmati Preferred













Sono 11 i nuovi hotel affiliati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022 di Preferred Hotels & Resorts, il brand di hotel indipendenti che comprende oltre 650 hotel, resort e residence in 80 Paesi. Un portfolio che continua a crescere dal molo di Boston fino al nord Italia.

Gli hotel affiliati promettono ai viaggiatori un’ampia varietà di esperienze autentiche, panorami meravigliosi, connessioni con la cultura locale. Eccone alcuni: La Casa de la Playa, a Playa del Carmen, sulla Riviera Maya messicana, è un all inclusive per soli adulti. Si presenta con una facciata in pietra che ricorda i templi e le piramidi Maya. Ha 63 suite eleganti, impreziosite da opere d’arte e di artigianato locale, terrazze vista mare dotate di amache, lettini, piscina privata e vasche idromassaggio scavate nella roccia vulcanica. Quattro ristoranti, con specialità locali e latinoamericane, e spa olistica o a bordo della piscina a sfioro con vista sul Mar dei Caraibi.

Lefay Resort & Spa Lago di Garda, a Gargnano, è circondato da 27 acri di parco naturale con dolci colline, oliveti e boschi. Il resort sostenibile include 96 suite arredate con marmo italiano e metalli preziosi locali. Il cuore del resort è la Lefay Spa, un’oasi di benessere con viste del lago. Tra le strutture proposte, una piscina a sfioro, sauna e bagno turco, una piscina interna ed esterna, una serie di zone relax con Spa per soli adulti e 21 sale trattamenti.

The Soaltee Kathmandu, in Nepal, è immerso in 12 acri di giardini all’italiana con vista della catena dell’Himalaya; l’hotel 5 stelle in stile nepalese propone 285 camere contemporanee, il casinò più grande della città, una piscina esterna, spazi per meeting, una spa e un’ampia selezione di opzioni di ristorazione (cucina nepalese, cinese, indiana ed europea). Tra le attività: visite culturali in città ed escursioni tra le montagne e i villaggi tradizionali nelle vicinanze.

Battery Wharf Hotel è arroccato sopra il molo di Battery Wharf, in uno dei quartieri più antichi di Boston. Nuovo hotel di 150 camere, offre una vista magnifica del porto e include un museo navale, un molo privato e il Battery Wharf Grille, un ristorante sul mare che propone l’autentica cucina del New England con ingredienti locali. Offre anche numerosi spazi per meeting ed eventi, l’Exhale Spa and Fitness Center, con una palestra aperta 24 ore su 24 e una serie di trattamenti e attività improntati al benessere, come sessioni di yoga in riva al mare.

Gli altri hotel affiliati che sono entrati a far parte di Preferred Hotels & Resorts nel primo trimestre 2022 sono: Casa Andina Premium Miraflores (Lima, Perù); Lefay Resort & Spa Dolomiti (Pinzolo, Italia); Hotel Xcaret Arte (Playa del Carmen, Messico); Casa Bonita Hotel & Luxury Residence (Oaxaca, Messico); Marina di Scarlino Resort (Scarlino, Italia); Toa Hotel & Spa (Zanzibar, Tanzania); The Leela Palace Jaipur (Jaipur, India).

Tutti i nuovi hotel affiliati partecipano ad I Prefer, il programma fedeltà a punti del brand. I soci accumulano punti che possono essere riscattati per ricevere certificati Reward, lo stato Elite e altri vantaggi speciali da utilizzare in soggiorni in oltre 650 hotel e resort in tutto il mondo. Gli agenti e consulenti di viaggi possono prenotare i viaggi dei loro clienti tramite Gds con i codici PH e PV.