Da Biden piano di salvataggio per il turismo Usa

Il settore dei viaggi degli Stati Uniti ha accolto con entusiasmo il piano di soccorso (Rescue Plan) da 1,9 trilioni di dollari – quasi 2mila miliardi di euro, ndr – per tamponare gli effetti della crisi da Covid-19 presentato dal presidente eletto Joe Biden.

Nel piano sono compresi: prosecuzione di una serie di programmi già stabiliti in precedenza, finanziamenti per vaccinazioni e test e altro ancora.

Importante l’attenzione data alle agenzie di viaggi, come ha sottolineato Eben Peck, executive vice president of advocacy di Asta: «Il piano assisterà la comunità delle agenzie di viaggi, ad esempio attraverso un’estensione dei programmi di disoccupazione originariamente stabiliti ai sensi del Cares Act fino a settembre. Le agenzie beneficeranno anche di sovvenzioni mirate alle piccole imprese più colpite dalla crisi del coronavirus. Diamo il benvenuto e sosteniamo con tutto il cuore le disposizioni del programma di aiuti del presidente eletto Biden che contribuirà a stimolare la ripresa del settore dei viaggi e fornire supporto ai membri Asta, ai dipendenti e agli appaltatori indipendenti».

Peck ha detto che il piano è solo l’inizio e Asta continuerà a lavorare con i legislatori sulle misure e per ottenere ulteriore supporto finanziario per i membri.

Roger Dow, ceo degli Stati Uniti Travel Association, ha aggiunto che la sua associazione ha apprezzato molto l’accelerazione di Biden sulla distribuzione di vaccini, che ha definito «la chiave per riportare i viaggi alla normalità. I viaggi giocheranno un ruolo fondamentale nella ripresa economica americana nei mesi a venire, ma le aziende avranno bisogno di questi aiuti per sopravvivere fino a quando non si tornerà alla normalità negli spostamenti».