Da Bari ad Amsterdam: le mete desiderate dagli italiani per Natale

Omio, piattaforma e app di viaggi che consente agli utenti di prenotare treni, autobus, voli e traghetti, ha analizzato i suoi dati nel periodo 2019-2020 per scoprire le nuove tendenze di viaggio in tutta Europa, nell’attesa di poter tornare presto a viaggiare in serenità.

I risultati rivelano l’impatto del Covid-19 su modelli e preferenze espresse e potrebbero indicare uno spostamento a lungo termine verso i viaggi nazionali. In primis, si rivelano cambiamenti significativi nelle destinazioni natalizie più popolari quest’anno rispetto a quello precedente, laddove i viaggiatori sono ora costretti a muoversi seguendo le restrizioni e le nuove norme di sicurezza in vigore. Basti pensare alla crescita di Bari e Bologna, molto desiderata dai connazionali, così come a Vienna, che invece è in calo.

«In qualunque modo il mondo dei viaggi si configurerà dopo la pandemia, sarà un’esperienza affascinante da esplorare insieme ai nostri clienti e compagni di viaggio. Identificare tempestivamente le loro preferenze è fondamentale per pianificare e prevedere le tendenze per il futuro – afferma Julian Persaud, direttore commerciale di Omio – Siamo determinati a continuare il nostro percorso, quello di creare un unico strumento che consenta di viaggiare in qualsiasi parte del mondo, il tutto con un semplice clic e senza la necessità di utilizzare distributori e sportelli pubblici».

Dallo studio è emerso che Bari e Bologna sono mete che attestano una crescente popolarità tra i viaggiatori italiani. Al livello internazionale, Praga, Barcellona, Londra e Vienna escono tutte dalla top 10 della classifica. Amsterdam mantiene intatta la sua popolarità nella lista 2020, mentre Parigi perde due posizioni.

Vienna registra il più grande calo di popolarità tra i viaggiatori italiani: al quinto posto nel 2019, non riesce a classificarsi nel 2020. Infine, Milano balza di un posto in classifica rispetto allo scorso anno, mentre Catania avanza di due posizioni.