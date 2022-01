Da Air New Zealand a Wizz: le compagnie aeree più sicure nel 2021













È Air New Zealand la compagnia aerea più sicura al mondo, con il podio che si completa con Etihad e Qatar Airways. A dirlo è Airline Ratings, che ha monitorato le performance in termini di sicurezza e Covid compliance di 385 vettori internazionali.

Qantas, che deteneva il titolo di compagnia aerea più sicura dal 2014 al 2017 e dal 2019 al 2021 è scivolata in settima posizione a causa di un incidente a Perth nel 2018. Al quarto posto troviamo Singapore Airlines, seguita da Tap, Sas, Qantas appunto, Alaska Airlines, Eva Air e Virgin Australia-Virgin Atlantic.

All’undicesima posizione c’è invece Cathay Pacific Airways, e ancora Hawaiian Airlines, American Airlines, Lufthansa-Swiss Group, Finnair, Air France-Klm, British Airways, Delta Air Lines, United ed Emirates.

Airline Ratings ha anche identificato le prime dieci low cost più sicure al mondo: Allegiant, easyJet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Volaris, Westjet e Wizz Air.

«Essere presenti all’interno di questa classifica ci rende fieri del lavoro svolto in questi anni. Fin dal principio l’obiettivo di Wizz Air è stato quello di offrire sempre più opportunità di viaggio a basso costo, rendendole accessibili anche a chi altrimenti non se le sarebbe potute permettere. I nostri passeggeri sono la nostra priorità, ecco perché ci impegniamo per garantire un viaggio comodo e sicuro», ha dichiarato Andras Rado, corporate communications manager di Wizz Air.

Nel fare la sua valutazione, Airline Ratings ha preso in considerazione una gamma completa di fattori che includono: i record di incidenti negli ultimi due anni, i record di incidenti negli ultimi cinque anni, i risultati delle verifiche condotte dall’organo di governo dell’aviazione, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (Icao), le liste vietate dall’Ue e l’età della flotta.