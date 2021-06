Da agenzie a consulenti di viaggi: nuove aperture per Euphemia













Bilancio positivo per Euphemia che, alle porte della stagione estiva 2021, cresce a doppia cifra sia sul fronte del numero di consulenti di viaggio entrati a far parte della rete, oltre 30 da inizio anno, sia sul fronte dell’apertura di nuove filiali sul territorio.

Nella maggior parte dei casi, le filiali derivano dal passaggio di tutto lo staff di un’agenzia di viaggio tradizionale ad Euphemia: è il caso del nuovo punto vendita di Rimini Centro, aperto da qualche settimana nella centralissima via Malatesta e affidato alla guida di Monica Frisoni, Alessandra Del Becchi, Silvia Tubaro e Nicoletta Benfenati, provenienti dalla storica Intransit. Sono nate in questo modo anche le recenti aperture di Parma, Cuneo, Ovada, Monsummano Terme (PT) Lumezzane (BS) e Pantigliate (MI). In altri casi le filiali derivano dall’incontro di professionisti provenienti da differenti realtà del territorio che scelgono di entrare in Euphemia e di collaborare all’interno della stessa unità produttiva, a volte già esistente.

L’apertura delle nuove filiali e la crescita della rete si affiancano ai primi segnali positivi sull’andamento delle vendite per l’estate 2021. In testa alle richieste si collocano Italia e Grecia; sul lungo raggio si assiste ad un incremento della domanda di preventivi, ma le prenotazioni restano in stand -by, in attesa di informazioni definitive sui tempi e le modalità della ripresa dei flussi turistici.

«Il prenotato della prima settimana di maggio era ancora al 50% rispetto allo stesso periodo del 2019, ma le settimane successive hanno segnato un netto recupero e oggi la flessione rispetto al 2019 si attesta al 20%. Il dato è confortante e ci attendiamo una ulteriore crescita», ha detto Giulia Barroero, amministratore delegato Lab Travel Group,.