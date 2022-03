Da Aci Bluteam la raccolta fondi per l’emergenza in Ucraina













Aci Blueteam affianca la Fondazione Soleterre Onlus per sostenere la raccolta fondi per l’emergenza in Ucraina.

La società specializzata nei servizi in ambito business travel, leisure e Mice ha lanciato una campagna rivolta a tutto il mondo del turismo per sensibilizzare clienti, fornitori, partner commerciali e colleghi a sostenere le attività della Onlus che da vent’anni è impegnata a garantire il diritto alla salute, soprattutto dei bambini, in molte parti del mondo.

Anche in Ucraina Fondazione Soleterre è presente dal 2003 con il proprio Programma Internazionale per l’Oncologia Pediatrica, volto a sviluppare la prevenzione e la diagnosi precoce e a diminuire il livello di sofferenza dei bambini malati oncologici e delle loro famiglie.

In questo momento di massima emergenza per i bambini ucraini, Aci Blueteam decide quindi di devolvere una quota parte per ogni pratica di viaggio a Soleterre, oltre a dare massima visibilità alla raccolta fondi su tutti i propri canali di comunicazione.

«Di fronte a quanto sta accadendo in Ucraina non possiamo rimanere fermi a guardare ma abbiamo il dovere, per quanto è nelle nostre possibilità, di agire – commenta Piergiulio Donzelli, direttore generale di Aci Blueteam – Soleterre opera da molti anni in Ucraina e mai come in questo momento ha bisogno del nostro supporto. È per questo che lanciamo questa campagna di sensibilizzazione rivolta non solo ai nostri partner e clienti, ma al travel tutto perché come noi sia al fianco di Soleterre e dei bambini ucraini».