D-Factor, torna la formazione targata Disneyland Paris













Disneyland Paris lancia la settima edizione del programma di formazione dedicato alle agenzie di viaggi.

Il nuovo format, che prende spunto da un noto talent show e si presenta con il nome di D-Factor, si svolge in due fasi: la prima in versione digitale dal 30 maggio al 12 giugno e la seconda, alla quale accederanno le 30 migliori adv italiane, attraverso un evento esclusivo a Disneyland Paris previsto per il 5 luglio.

Nella prima fase gli agenti di viaggi avranno modo di accedere ai contenuti tramite l’applicazione Disney Stars, seguiranno un percorso individuale che li porterà a testare le loro conoscenze e competenze per identificare gli stili relazionali e sociali funzionali alla vendita.

I partecipanti avranno modo di maturare consapevolezza per utilizzare sempre di più un approccio commerciale differenziato in funzione del tipo di cliente che hanno davanti e di guadagnare punti per accedere alla seconda e ultima fase. Questa si svolgerà nella magica cornice dei Parchi Disney, dove le agenzie che avranno raggiunto i punteggi più alti saranno suddivise in squadre e solo una, attraverso delle simulazioni di vendita con tipologie diverse di clienti e l’attenta valutazione da parte di quattro giudici, si aggiudicherà la vittoria.