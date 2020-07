D-Edge lancia il barometro che monitora la ripresa degli hotel

Si chiama Hospitality Recovery Tracker il nuovo barometro delle tendenze nell’ecosistema dell’ospitalità alberghiera messo a punto da D-Edge, la società specializzata in soluzioni ecommerce per l’hôtellerie che conta oltre 12mila alberghi in 100 Paesi del mondo. Un’innovazione apportata anche per far sì che l’industria e i management alberghieri possano fronteggiare l’emergenza Covid-19 con dati più attendibili.

Il barometro è stato, infatti, studiato e costruito sui dati raccolti attraverso la piattaforma centrale di prenotazione D-Edge su un pannello di oltre 10mila alberghi indipendenti e fornisce dati aggiornati su prenotazioni giornaliere per Paese, cancellazioni quotidiane, prenotazioni per data di creazione e data di arrivo, informazioni sui canali di prenotazioni e raffronti sempre in tempo reale con il mercato del 2019.

Con il Recovery Tracker gli operatori interessati a monitorare le tendenze nell’hôtellerie possono filtrare i dati desiderati e compiere delle analisi a incrocio per capire l’origine della prenotazione, così come gli share detenuti dai vari canali di prenotazione.