Czech Airlines è salva, approvata la riorganizzazione













Salvataggio riuscito per Czech Airlines: la riorganizzazione della compagnia aerea, in gravi difficoltà a causa dello tsunami Covid, è stata infatti approvata dall’assemblea dei creditori, stabilendo inoltre che spetterà alla società madre, Smartwings Group, la preparazione in tempi rapidi del piano di riorganizzazione.

Alla fine del maggio scorso i vertici di Smartwings avevano dichiarato di essere alla ricerca di partner privati e in ultima analisi anche di garanzie statali, ma di non essere interessati ad aprire la strada al Governo ceco per assumerne il controllo, in risposta alle dichiarazioni del ministro dell’industria della Repubblica Ceca, Karel Havlicek, che invece aveva ventilato più volte la possibilità di un ingresso pubblico nella proprietà della compagnia aerea, acquisendo finanche il 100% delle quote.

Ora, il pronunciamento dei creditori sembra poter facilitare un risanamento senza preponderanti interventi statali, e rappresenta la svolta per il salvataggio della compagnia aerea, oltre ad assicurare la piena operatività del vettore per tutta la stagione estiva. Non a caso il Gsa italiano, Spazio srl, che rappresenta la compagnia aerea ceca, conferma la validità di tutti gli orari fino ad oggi pubblicati.

Smartwings, che dispone anche di una compagnia aerea low cost con lo stesso nome e gestisce voli charter, nel 2019 – in periodo pre Covid – ha trasportato complessivamente 8,2 milioni di passeggeri; in particolare la Czech Airlines dispone di una flotta di 14 aeromobili con modelli airbus A319 e A320.