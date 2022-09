Cyprus Airways lancia la winter 2022/23

Cyprus Airways annuncia l’operativo voli invernali in partenza il prossimo 30 ottobre, con in programma 28 diretti settimanali in servizio da quattro scali chiave.

Atene sarà servita con un doppio collegamento giornaliero, mentre Tel Aviv e Beirut (Libano) sei volte a settimana. I voli per Yerevan (Armenia) continueranno per tutto l’inverno con un servizio bisettimanale.

Madonna Hoyek, Cyprus Airways’ chief commercial officer, ha dichiarato: «Siamo incoraggiati dalla ripresa del trasporto aereo e siamo ottimisti sul fatto che i 188mila posti che stiamo offrendo sul mercato continueranno ad assistere e promuovere i viaggi e il turismo a Cipro. Questo programma invernale offre ai nostri clienti tante frequenze e orari ottimi».

Così, invece, il ceo Paul Sies: «C’è un forte impegno di Cyprus per la connettività dell’isola e per l’economia locale e l’industria del turismo. Il nostro obiettivo, quest’inverno, è di presentare un programma che assicuri i servizi verso destinazioni chiave e continui gradualmente a costruire la necessaria capacità di passeggeri e merci per il 2023, in linea con il piano strategico quinquennale».