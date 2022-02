Cyber attack all’Enit: ripristinati rete e servizi













Il portale Enit.it è tornato a funzionare ma i tecnici sono ancora al lavoro per ripristinare l’archivio, solo in parte recuperato.

L’Agenzia italiana di promozione turistica ha fatto sapere, venerdì, di essere stata vittima di un attacco informatico e di aver ripristinato in soli tre giorni rete e servizi.

Un cyber attack che dalle ore 21 dell’8 febbraio ha causato un black out ai server bloccando anche il sito istituzionale dell’’Enit.

L’episodio, per la cui risoluzione è intervenuta anche l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Csirt Italia, è stato denunciato al Garante per la protezione dei dati personali, mentre è stata attivata una task force informatica specializzata.

Il sito dell’Enit, in queste settimane, riceve molte visite anche da parte delle migliaia di candidati al concorso bandito dal ministero del Turismo.