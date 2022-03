Cwt, Richard Saunders nuovo vice presidente global partners network













Richard Saunders è il nuovo vice presidente global partners network di Cwt, la piattaforma di gestione dei viaggi business-to-business-for-employees (B2B4E); il manager è stato co-responsabile del team, per le operazioni commerciali di Gpn.

«La ricchezza di esperienza e competenze di Richard – ha dichiarato Vince Chirico, vice president global supply chain partners – assicurerà certamente lo sviluppo della rete. Allo stesso tempo, Richard continuerà a supportare Cwt e le esigenze aziendali dei nostri clienti mentre Cwt intende espandere il proprio prodotto e la tecnologia del global partner network».

Prima di entrare in Cwt nel 2007, dove inizialmente ha lavorato nell’organizzazione clienti supportando importanti clienti aziendali e governativi, Saunders ha lavorato sei anni con United Airlines, dove ha gestito vendite offline e attività di alleanza in Medio Oriente e Africa, oltre a occuparsi di importanti clienti Tmc per United nel Regno Unito. Prima di entrare in United Airlines, Saunders aveva ricoperto diversi ruoli operativi e commerciali in American Express.